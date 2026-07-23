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  4. A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı!

A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı!

A101, 23-26 Temmuz tarihleri arasında mutfak bütçesine nefes aldıracak muazzam bir gıda kampanyasını "Tazenin Yıldızları" kataloğuyla duyurdu. Evlerin en önemli temel ihtiyaçları arasında yer alan ve kalitesiyle iştah kabartan nefis kırmızı et ürünleri ile lezzetli tavuk çeşitleri çok cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Akşam yemeklerinize tat katacak bu et çeşitlerine, tarladan sofranıza en doğal haliyle ulaşan çıtır çıtır mevsim sebzeleri ve sulu meyveler eşlik ediyor. Kaliteli gıdaya bütçe dostu fiyatlarla erişim sağlayan bu kaçırılmayacak kampanya, bugünden itibaren A101'de...

A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı! - Sayfa 1

PİLİÇ PİRZOLA KG

Fiyat: 199 TL

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 279 TL

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A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı! - Sayfa 2

LİMON KG

Fiyat: 89,50 TL

DOLMALIK BİBER KG

Fiyat: 89,50 TL

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A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı! - Sayfa 3

DOMATES KG

Fiyat: 49,50 TL

KARPUZ KG

Fiyat: 12,90 TL

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A101'de Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı: Et ürünleri, sebze ve meyvede dev indirim başladı! - Sayfa 4

ARMUT AKÇA KG

Fiyat: 109,50 TL

 

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