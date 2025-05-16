A101'de SEK tereyağında yüzde 25 indirim fırsatı! (A101 17-23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’de 17-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün A101 raflarında yerini alıyor. Peki, A101'de 17-23 tarihinde hangi ürünlerde indirim var?A101 17-23 Mayıs tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 17-23 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 17-23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu…
A101 SEK TEREYAĞINDA YÜZDE 25 İNDİRİM
SEK TEREYAĞI 1 KG
Fiyat: 395 TL
DOMATES SALÇASINDA YÜZDE 15 İNDİRİM
ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 1650 GRAM
Fiyat: 116,90 TL
OMO ÇAMAŞIR DETERJANINDA YÜZDE 30 İNDİRİM
OMO ACTIVE OXYGEN TOZ DETERJAN 6 KG
Fiyat: 299 TL
PRIL EXCELLENCE BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜNDE YÜZDE 10 İNDİRİM
PRIL EXCELLENCE BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40'LI
Fiyat: 225 TL
ÜÇGEN PEYNİRDE YÜZDE 17 İNDİRİM
AHİR ÜÇGEN PEYNİR 300 GRAM
Fiyat: 75 TL
ÇİKOLATALI SÜTTE YÜZDE 22 İNDİRİM
SEK ÇİKOLATALI PASTÖRİZE SÜT 200 ML
Fiyat: 17,95 TL