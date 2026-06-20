A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de!
A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Onvo Ultra HD QLED Google TV modelini bizzat satışa sunacağını duyurdu. Yaz sezonunun bu önemli teknoloji hamlesinde, gelişmiş QLED ekran kalitesini ve akıllı Google TV işletim sistemini bütçe dostu fiyat avantajlarıyla evlere taşımayı hedefleyen dev kampanya, bir hafta boyunca tüm şubelerde geçerli olacak. Ultra yüksek çözünürlüklü bu televizyon, uygun ödeme seçenekleriyle teknoloji severleri bekliyor.
VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
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Fiyat: 30,999 TL
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Fiyat: 16,999 TL
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