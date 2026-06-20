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  4. A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de!

A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de!

A101, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni Aktüel kataloğunda Onvo Ultra HD QLED Google TV modelini bizzat satışa sunacağını duyurdu. Yaz sezonunun bu önemli teknoloji hamlesinde, gelişmiş QLED ekran kalitesini ve akıllı Google TV işletim sistemini bütçe dostu fiyat avantajlarıyla evlere taşımayı hedefleyen dev kampanya, bir hafta boyunca tüm şubelerde geçerli olacak. Ultra yüksek çözünürlüklü bu televizyon, uygun ödeme seçenekleriyle teknoloji severleri bekliyor.

A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 1

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

REVOLT RSX5 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 64,990 TL

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A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 2

TOSHIBA 65UV2363DT/65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 30,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,999 TL

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A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 3

THULL GAMING KLAVYE

Fiyat: 399 TL

THULL GAMING MOUSE

Fiyat: 249 TL

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A101’de Ultra HD teknolojisi: Onvo QLED Google TV 25 Haziran Perşembe A101’de! - Sayfa 4

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 30,999 TL

FUJİPLUS 18000 BTU KLİMA

Fiyat: 33,499 TL

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