A101’den gıdada dev indirim fırtınası! 28 Şubat-6 Mart 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı
A101’de gıdada dev indirim rüzgarı esiyor; temel gıdadan atıştırmalıklara, meyve-sebzeden et ürünlerine kadar pek çok ürün, herkesin bütçesine uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte, a101 28 Şubat-6 Mart 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu…
LİPTON DOĞU KARADENİZ SİYAH ÇAY 1 KG
Fiyat: 249 TL
AHİR TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG
Fiyat: 209 TL
2 | 8
ETİ HOŞBEŞ GOFRET ÇEŞİTLERİ 142 G
Fiyat: 43 TL
ETİ NERO KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4X110 G
Fiyat: 74 TL
3 | 8