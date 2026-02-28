  1. Ekonomim
A101’den gıdada dev indirim rüzgarı! 28 Şubat-6 Mart 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı

A101’de gıdada dev indirim rüzgarı esiyor; temel gıdadan atıştırmalıklara, meyve-sebzeden et ürünlerine kadar pek çok ürün, herkesin bütçesine uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte, a101 28 Şubat-6 Mart 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu…

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 459 TL

OVADAN BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 177,50 TL

LİPTON DOĞU KARADENİZ SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 249 TL

AHİR TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 1 KG

Fiyat: 209 TL

ETİ HOŞBEŞ GOFRET ÇEŞİTLERİ 142 G

Fiyat: 43 TL

ETİ NERO KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 4X110 G

Fiyat: 74 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 269 TL

PİLİÇ BUT İNCİK KG

Fiyat: 129 TL

