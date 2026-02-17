  1. Ekonomim
  4. A101’den haftanın en sıcak fırsatı: Elektrikli Çelik Çay Makinesi 18 Şubat Çarşamba A101 raflarında!

18 Şubat 2026 Çarşamba günü A101 raflarında yerini alacak elektrikli çelik çay makinesi, pratik kullanımı ve bütçe dostu fiyatıyla dikkat çekiyor. Çay keyfini zahmetsiz ve hızlı hale getiren ürün, mutfakların yeni gözdesi olmaya aday.

Sayfa 1

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ 12 KG 1200 DEVİR

Fiyat: 17,999 TL

SEG WINDSOR 9 KG KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

1 | 13
Sayfa 2

PİRANHA BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 499 TL

ELİTLED 9 W KUMANDALI RGB LED AMPUL

Fiyat: 99,50 TL

2 | 13
Sayfa 3

PIERRE CARDIN ELEKTRİKLİ ÇELİK ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

KİWİ ŞARJLI MASA LAMBASI

Fiyat: 399 TL

3 | 13
Sayfa 4

VOLTA VT5 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 89,990 TL

REVOLT RC3 PLUS 50 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 39,990 TL

4 | 13