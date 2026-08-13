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  4. A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS)

A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS)

A101, 13-19 Ağustos haftasında ezber bozdu! Mağazalarda bulamayacağınız, sadece internete özel A101 Ekstra kataloğu resmi olarak yayınlandı. Akıllı televizyonlardan cep telefonlarına, beyaz eşyadan mobilyaya, ev aletlerinden tamirat meraklılarının beklediği matkaba kadar yüzlerce üründe dev indirimler başladı. İşte sadece online alışverişe özel kaçırılmayacak A101 Ekstra 13-19 Ağustos 2026 kataloğu!

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A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS) - Sayfa 1

SAMSUNG UE65M70HAUXTK 4K UHD MİNİ LED TV

Fiyat: 49,999 TL

SAMSUNG GALAXY A07 4/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 9,599 TL

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A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS) - Sayfa 2

SAMSUNG 6 PROGRAM 14 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

 

Fiyat: 22,499 TL

 LG 9 PROGRAMLI 9 KG ISI POMPALI KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 29,999 TL

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A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS) - Sayfa 3

WALKE 2 KİŞİLİK KANO SETİ 331X88 CM

Fiyat: 15,999 TL

WALDERN 18” SANAYİ TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 2,299 TL

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A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS) - Sayfa 4

TEFAL ULTIMATE POWER PRO BUHARLI ÜTÜ 3200 W

Fiyat: 6,749 TL

DYSON CINETIC BIG BALL MULTIFLOOR 2 TOZ TORBASIZ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Fiyat: 15,499 TL

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