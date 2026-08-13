A101'DEN İNTERNETE ÖZEL DEV KAMPANYA BAŞLADI: A101 EKSTRA KATALOĞUNDA YOK YOK! (A101 13-20 AĞUSTOS)
A101, 13-19 Ağustos haftasında ezber bozdu! Mağazalarda bulamayacağınız, sadece internete özel A101 Ekstra kataloğu resmi olarak yayınlandı. Akıllı televizyonlardan cep telefonlarına, beyaz eşyadan mobilyaya, ev aletlerinden tamirat meraklılarının beklediği matkaba kadar yüzlerce üründe dev indirimler başladı. İşte sadece online alışverişe özel kaçırılmayacak A101 Ekstra 13-19 Ağustos 2026 kataloğu!
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