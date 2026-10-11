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  4. A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM)

A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM)

A101’in 15-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu dönemde de raflara gelecek onlarca çeşit fırsat ürünü şimdiden büyük merak uyandırdı. Sınırlı sayıdaki bu dev indirimleri kaçıranlar sonradan pişman olabilir. Bütçesini korumak ve fırsatları yakalamak isteyenler için tüm detaylar haberimizde!

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A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VS2 ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 32,990 TL

VOLTA VG2 ELEKTRİKLİ 4 TEKERLEKLİ KASALI GOLF ARABASI

Fiyat: 129,990 TL

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A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

FINEBLUE FB-7088 4IN1 GAMING SET

Fiyat: 999 TL

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A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM) - Sayfa 3

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 21,999 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 32,999 TL

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A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM) - Sayfa 4

KİWİ ELEKTRİKLİ ISITICI FAN

Fiyat: 799 TL

ENGLISH HOME AKILLI BASKÜL

Fiyat: 499 TL

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