A101’DEN YENİ HAFTAYA DAMGA VURACAK KATALOG! İŞTE MERAK EDİLEN AKTÜEL ÜRÜNLER (15-21 EKİM)
A101’in 15-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Her hafta olduğu gibi bu dönemde de raflara gelecek onlarca çeşit fırsat ürünü şimdiden büyük merak uyandırdı. Sınırlı sayıdaki bu dev indirimleri kaçıranlar sonradan pişman olabilir. Bütçesini korumak ve fırsatları yakalamak isteyenler için tüm detaylar haberimizde!
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VOLTA VS2 ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 32,990 TL
VOLTA VG2 ELEKTRİKLİ 4 TEKERLEKLİ KASALI GOLF ARABASI
Fiyat: 129,990 TL
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ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
FINEBLUE FB-7088 4IN1 GAMING SET
Fiyat: 999 TL
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