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  4. A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU)

A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 1

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

LED gösterge

Hızlı yıkama ek fonksiyon tuşu

9 Kg yıkama

15 Program

Fiyat: 12,999 TL

SEG CXI NO-FROST BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Soğutucu net hacim: 356 L

Dondurucu net hacim: 115 L

Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat

Fiyat: 19,999 TL

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A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 2

PİRANHA 2381 BT KLAVYE VE MOUSE SETİ

Ürün bilgileri

Bluetooth ve 2.4 GHZ kablosuz bağlantı

Çift cihaz desteği

Telefon ve tablet stantlı

2 yıl garanti

Fiyat: 649 TL

PİRANHA 9030 10000 MAH KABLOLU POWERBANK

Ürün bilgileri

Dijital ekran

Hızlı şarj

Dahili Type-C, Ligtning, USB ve Micro USB kablosu

2 yıl garanti

Fiyat: 399 TL

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A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 3

KİWİ KCC – 4324 KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Kanepeler, halılar, kilimler, otomobil içleri ve döşeme temizliği için idealdir.

1500 ml temiz su depose

700 ml kirli su depose

2 yıl garanti

Fiyat: 3,999 TL

PIERRA CARDIN MASAJ ALETİ

Ürün bilgileri

8 fonksiyonlu masaj başlığı

Sıcak & soğuk terapi seçenekleri

12 farklı hız ayarı

2 yıl garanti

Fiyat: 1,299 TL

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A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 4

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün bilgileri

Azami hız: 85 km/h

Azami net güç: 5,6 kW

Azami net tork: 8,0 Nm

Soğutma: Hava

Yakıt tüketimi: 2,9 L/100 km

2 yıl garanti

Fiyat: 64,990 TL

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Boyutlar: Uzunluk 1878 mm, Genişlik 895 mm, Yükseklik 1090 mm

Konforlu sürüş sağlayan ön süspansiyon

Dijital gösterge

Üç kademeli sürüş modu

Ağırlık: 56 kg

Azami hız: 45 km/h

Batarya kapasitesi: 72V 20AH

2 yıl garanti

Fiyat: 39,990 TL

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