A101’e 10 Temmuz’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 10 TEMMUZ ALDIN ALDIN KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
LED gösterge
Hızlı yıkama ek fonksiyon tuşu
9 Kg yıkama
15 Program
Fiyat: 12,999 TL
SEG CXI NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Soğutucu net hacim: 356 L
Dondurucu net hacim: 115 L
Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat
Fiyat: 19,999 TL
PİRANHA 2381 BT KLAVYE VE MOUSE SETİ
Ürün bilgileri
Bluetooth ve 2.4 GHZ kablosuz bağlantı
Çift cihaz desteği
Telefon ve tablet stantlı
2 yıl garanti
Fiyat: 649 TL
PİRANHA 9030 10000 MAH KABLOLU POWERBANK
Ürün bilgileri
Dijital ekran
Hızlı şarj
Dahili Type-C, Ligtning, USB ve Micro USB kablosu
2 yıl garanti
Fiyat: 399 TL
KİWİ KCC – 4324 KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Kanepeler, halılar, kilimler, otomobil içleri ve döşeme temizliği için idealdir.
1500 ml temiz su depose
700 ml kirli su depose
2 yıl garanti
Fiyat: 3,999 TL
PIERRA CARDIN MASAJ ALETİ
Ürün bilgileri
8 fonksiyonlu masaj başlığı
Sıcak & soğuk terapi seçenekleri
12 farklı hız ayarı
2 yıl garanti
Fiyat: 1,299 TL
REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün bilgileri
Azami hız: 85 km/h
Azami net güç: 5,6 kW
Azami net tork: 8,0 Nm
Soğutma: Hava
Yakıt tüketimi: 2,9 L/100 km
2 yıl garanti
Fiyat: 64,990 TL
VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Boyutlar: Uzunluk 1878 mm, Genişlik 895 mm, Yükseklik 1090 mm
Konforlu sürüş sağlayan ön süspansiyon
Dijital gösterge
Üç kademeli sürüş modu
Ağırlık: 56 kg
Azami hız: 45 km/h
Batarya kapasitesi: 72V 20AH
2 yıl garanti
Fiyat: 39,990 TL