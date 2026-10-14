  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM)

A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM)

A101 15-21 Ekim Aldın Aldın kataloğu için geri sayım başladı! A101’e bu hafta motor tutkunlarını heyecanlandıracak dev ürünler geliyor. Katalogda On-Road ATV, Elektrikli Moped ve Golf Arabası yer alacak. 2 yıl garantili bu ürünleri kaçırmamak için 15 Ekim Perşembe sabahı A101’e uğramayı unutmayın!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 1

HSUN RA7 GUARDIAN 550L ON-ROAD ATV

Fiyat: 449,990 TL

VOLTA VG2 ELEKTRİKLİ 4 TEKERLEKLİ KASALI GOLF ARABASI

Fiyat: 129,990 TL

1 | 12
A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

FINEBLUE AIR6 TWS KULAKLIK

Fiyat: 439 TL

2 | 12
A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 3

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 21,999 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 32,999 TL

3 | 12
A101’E 15 EKİM’DE NELER GELİYOR? ON-ROAD ATV, ELEKTRİKLİ MOPED, GOLF ARABASI! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 4

FINEBLUE DİKEY EL SÜPÜRGESİ

Fiyat: 1,299 TL

ARZUM AR 5040 VIOLET EPİLASYON ALETİ

Fiyat: 899 TL

4 | 12