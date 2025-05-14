A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 15 Mayıs Perşembe tarihinde ankastre set ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 15 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 15 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 15 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
CANON MG2551S ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
Fiyat: 1,799 TL
PİRANHA 2212 BLUETOOTH KULAKLIK
Fiyat: 399 TL
GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3’LÜ BEYAZ
Ürün bilgileri
Ocak doğalgaza uyumludur.
LPG dönüşümü ücretlidir.
GW 1814 BEYAZ FIRIN
Kolay çıkarılabilir çift cam
A sınıfı enerji
3 pişirme fonksiyonu
75 L iç hacim
Fırın içi aydınlatma lambası
1 tepsi, 1 ızgara
9 cm ön panel
Mekanik kontrol düğmeleri
GW 1812 BEYAZ DAVLUMBAZ
3 kademeli kontrol paneli
60 cm genişlik
Basmalı push button
450 m³/h
Halojen aydınlatma
56 dBA ses seviyesi
GW 1813 BEYAZ CAM OCAK
4 gözü gazlı
Doğalgaz ve LPG uyumlu
Gaz kesme emniyeti
Otomatik ateşleme
Emaye ızgara
Temperli beyaz cam
Yüksek verimli yanış
Fiyat: 7,999 TL