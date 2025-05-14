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  4. A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 15 Mayıs Perşembe tarihinde ankastre set ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 15 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 15 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 15 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ÇEREZYA TUZLU FISTIK 1 KG

Fiyat: 125 TL

KUZEYDEN MADEN SUYU 6X200 ML

Fiyat: 50 TL

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A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

CANON MG2551S ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Fiyat: 1,799 TL

 PİRANHA 2212 BLUETOOTH KULAKLIK

Fiyat: 399 TL

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A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

GOODWEST CAM ANKASTRE SET 3’LÜ BEYAZ

Ürün bilgileri

Ocak doğalgaza uyumludur.

LPG dönüşümü ücretlidir.

GW 1814 BEYAZ FIRIN

Kolay çıkarılabilir çift cam

A sınıfı enerji

3 pişirme fonksiyonu

75 L iç hacim

Fırın içi aydınlatma lambası

1 tepsi, 1 ızgara

9 cm ön panel

Mekanik kontrol düğmeleri

GW 1812 BEYAZ DAVLUMBAZ

3 kademeli kontrol paneli

60 cm genişlik

Basmalı push button

450 m³/h

Halojen aydınlatma

56 dBA ses seviyesi

 GW 1813 BEYAZ CAM OCAK

4 gözü gazlı

Doğalgaz ve LPG uyumlu

Gaz kesme emniyeti

Otomatik ateşleme

Emaye ızgara

Temperli beyaz cam

Yüksek verimli yanış

Fiyat: 7,999 TL

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A101’e 15 Mayıs Perşembe günü Ankastre Set geliyor! (A101 15 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KİWİ KSC 4211 BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Fiyat: 999 TL

 FANTOM CARBON DC500 DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 1,799 TL

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