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  4. A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 19 Haziran 2025 Perşembe tarihinde benzinli motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

SEG CM 10121 INV 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

LED gösterge

Çocuk kilidi

15 program

Dijital gösterge

Hızlı yıkama

Fiyat: 13,999 TL

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Statik soğutma sistemi

Çift kapı

LED aydınlatma

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Fiyat: 9,999 TL

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A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

GRUNDIG 65 GJU 7100 65” 164 CM SMART 4K UHD GOOGLE TV

Fiyat: 28,999 TL

HI-LEVEL 40HRT900 40 HRT750 40” FHD SMART TV

Fiyat: 7,399 TL

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A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

PIERRA CARDIN TÜRK KAHVE MAKİNESİ

Ürün bilgileri

4 fincan pişirme kapasitesi

Çift taraflı cezve

Enerji iletim tabanı

Başlatma düğmesi ve durum ışığı

Pişirme algılama sensörü

Fiyat: 1,099 TL

KİWİ KCM 7512 ELEKTRİKLİ ÇELİK CEZVE

Ürün bilgileri

6 fincan kapasitesi

Susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi

Poşet çay veya bitki çayı hazırlamak için ideal

Fiyat: 499 TL

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A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Rahat ve ergonomic sürüş

Direksiyon kilidi

İki kademeli mekanik şanzıman

Renkli dijital gösterge paneli

Mekanik park freni

EURO5+ standartında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Fiyat: 79,990 TL

RE VOLT RT3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün bilgileri

Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir

Soğutma: Hava soğutmalı

Aktarma: Manuel

Kütle: 172 kg

Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

Yakıt tankı kapasitesi: 12 L

Özel tasarım dijital gösterge

5 ileri manuel vites

Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

Dahili arıza teşhis sistemi

Teleskobik ön amortisörler

EURO5+ motor ile çevre dostu emisyon

Fiyat: 59,990 TL

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