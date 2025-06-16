A101’e 19 Haziran Perşembe günü Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 19 Haziran 2025 Perşembe tarihinde benzinli motosiklet ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG CM 10121 INV 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
LED gösterge
Çocuk kilidi
15 program
Dijital gösterge
Hızlı yıkama
Fiyat: 13,999 TL
SEG LF 2831 BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Statik soğutma sistemi
Çift kapı
LED aydınlatma
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Fiyat: 9,999 TL
GRUNDIG 65 GJU 7100 65” 164 CM SMART 4K UHD GOOGLE TV
Fiyat: 28,999 TL
HI-LEVEL 40HRT900 40 HRT750 40” FHD SMART TV
Fiyat: 7,399 TL
PIERRA CARDIN TÜRK KAHVE MAKİNESİ
Ürün bilgileri
4 fincan pişirme kapasitesi
Çift taraflı cezve
Enerji iletim tabanı
Başlatma düğmesi ve durum ışığı
Pişirme algılama sensörü
Fiyat: 1,099 TL
KİWİ KCM 7512 ELEKTRİKLİ ÇELİK CEZVE
Ürün bilgileri
6 fincan kapasitesi
Susuz çalışmayı engelleyen emniyet sistemi
Poşet çay veya bitki çayı hazırlamak için ideal
Fiyat: 499 TL
VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Rahat ve ergonomic sürüş
Direksiyon kilidi
İki kademeli mekanik şanzıman
Renkli dijital gösterge paneli
Mekanik park freni
EURO5+ standartında
B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
Fiyat: 79,990 TL
RE VOLT RT3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün bilgileri
Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir
Soğutma: Hava soğutmalı
Aktarma: Manuel
Kütle: 172 kg
Azami taşıma kapasitesi: 150 kg
Yakıt tankı kapasitesi: 12 L
Özel tasarım dijital gösterge
5 ileri manuel vites
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Dahili arıza teşhis sistemi
Teleskobik ön amortisörler
EURO5+ motor ile çevre dostu emisyon
Fiyat: 59,990 TL