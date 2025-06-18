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  4. A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 19 Haziran 2025 Perşembe tarihinde koltuk ve halı yıkama makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

SEG CFW 4631 BUZDOLABI

Fiyat: 19,999 TL

SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Fiyat: 13,499 TL

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A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

PİRANHA 9930 4G KAMERALI ÇOCUK TAKİP SAATİ

Fiyat: 1,999 TL

PİRANHA 8880 AMBİYANS IŞIK

Fiyat: 429 TL

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A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

KİWİ KSI-6306 BUHARLI ÜTÜ

Ürün bilgileri

Dayanıklı seramik taban

Güç: 2000 W

Fiyat: 699 TL

KİWİ KCC 4325W KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

3L temiz su deposu, 1,5L kirli su deposu vardır

Kapılar, halılar, kilimler, otomobil içleri ve döşeme temizliği için idealdir

Pencere temizliği başlığı dahildir

Maksimum su sıcaklığı 40°C'ye kadardır

3 m güç kablosu uzunluğundadır

Güç: 800 W

Fiyat: 5,499 TL

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A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Rahat ve ergonomic sürüş

Direksiyon kilidi

İki kademeli mekanik şanzıman

Renkli dijital gösterge paneli

Mekanik park freni

EURO5+ standartında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Fiyat: 79,990 TL

OLA EFL2 ELECTRO LIGHT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET 

Ürün bilgileri

Şarj süresi: 6 saat

Maksimum hız: 25 km/h

Aydınlatma: Ön&arka LED

Gösterge: LCD ekran

Çamurluk: Ön&arka

Ağırlık: 22,5 kg

Fiyat: 19,990 TL

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