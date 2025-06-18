A101’e 19 Haziran’da Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 19 Haziran 2025 Perşembe tarihinde koltuk ve halı yıkama makinesi ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG CFW 4631 BUZDOLABI
Fiyat: 19,999 TL
SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU
Fiyat: 13,499 TL
PİRANHA 9930 4G KAMERALI ÇOCUK TAKİP SAATİ
Fiyat: 1,999 TL
PİRANHA 8880 AMBİYANS IŞIK
Fiyat: 429 TL
KİWİ KSI-6306 BUHARLI ÜTÜ
Ürün bilgileri
Dayanıklı seramik taban
Güç: 2000 W
Fiyat: 699 TL
KİWİ KCC 4325W KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
3L temiz su deposu, 1,5L kirli su deposu vardır
Kapılar, halılar, kilimler, otomobil içleri ve döşeme temizliği için idealdir
Pencere temizliği başlığı dahildir
Maksimum su sıcaklığı 40°C'ye kadardır
3 m güç kablosu uzunluğundadır
Güç: 800 W
Fiyat: 5,499 TL
VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Rahat ve ergonomic sürüş
Direksiyon kilidi
İki kademeli mekanik şanzıman
Renkli dijital gösterge paneli
Mekanik park freni
EURO5+ standartında
B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
Fiyat: 79,990 TL
OLA EFL2 ELECTRO LIGHT KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Şarj süresi: 6 saat
Maksimum hız: 25 km/h
Aydınlatma: Ön&arka LED
Gösterge: LCD ekran
Çamurluk: Ön&arka
Ağırlık: 22,5 kg
Fiyat: 19,990 TL