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  4. A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde çekme karavan ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 27 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 27 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 27 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SAMSUNG 50CU8000 50” 4K UHD SMART LED TV

Fiyat: 20,999 TL

 FOBEM ML50 EW8000F 50” UHD WHALE TV

Fiyat: 11,999 TL

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A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SEG CM1012 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

1200 devir

Sessiz inverter motor

Ön yıkama

LED gösterge

Çocuk kilidi

15 program

Hızlı yıkama

Fiyat: 12,999 TL

 SEG BM6001 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

LED gösterge

Hızlı 30 dk. 40°C

Eko (Standart program)

Süper 50 dk. 65°C

Hijyen 70°C

Yoğun 70°C

Ön yıkama

54 dB ses seviyesi

Çocuk kilidi

Zaman erteleme

Fiyat: 9,999 TL

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A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN

Ürün bilgileri

Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)

Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

4 kişilik

Genişlik: 400 cm

Yükseklik: 236 cm

Derinlik: 205 cm

Fiili Kütlesi: 685 kg

Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu

2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 Watt güneş paneli

30 amper MPTT

12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)

100 amper Hegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı

Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı

2 yıl garantili
 

Fiyat: 299,000 TL

 WEBESTEN PORTATİF KLİMA

Ürün bilgileri

Karavan, tekne ve ev gibi birçok iç ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir.

1500W (5100 BTU) soğutma kapasitesi ile anında serinlik sağlar.

Enerji sınıfı A ile düşük enerji tüketimi sunar. Sadece 2.6 amper enerji çeker.

16-30 derece (60-86 derece F) arasında çalışarak her ortamda ideal sıcaklığı sağlar.

44-55 dB gürültü seviyesi ile sessiz bir çalışma sunar.

516x305-336 mm boyutları ile taşıması kolaydır. Net ağırlığı 17.8 kg, brüt ağırlığı ise 22 kg’dır.

Uzaktan kontrol imkanı sunarak kullanım kolaylığı sağlar.

Nem alma fonksiyonu ile konforu artırır.

Hızlı ve pratik bir kurulum ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dilediğiniz yere kolayca taşıyabilir, istediğiniz her ortamda serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Fiyat: 26,999 TL

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A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ürün bilgileri

Azami Hız: 45 km/sa

Motor Gücü: 2.0 Kw

Motor Torku: 4.5 Nm

Uzunluk: 2300 mm

Genişlik: 1090 mm

Yükseklik: 1645 mm

Kütle: 415 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: Vrla Jel Batarya

Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89 V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 saat

Aktarma Tipi: Diferansiyel Motor

Enerji Tüketimi: 68 Wh/km

Menzil: 63 km

Fren Sistemi     

Ön: Disk/-CBS

Arka: Disk

Tekerlekler       

Ön: 120/70-12

Arka: 120/70-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Led ön farlar

Elektrikli yan camlar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7” renkli TFT gösterge paneli

Bluetoothlu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

Usb port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör

İki kişilik sürüş imkanı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

Euro5 seviyesi çevre performansı

2 yıl garantili

Fiyat: 229,990 TL

 VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Uzunluk: 1842 mm

Genişlik: 707 mm

Yükseklik: 1117 mm

Dingil Mesafesi: 1338 mm

Sele Yüksekliği: 839 mm

Azami Hız: 45 km/h

Batarya Kapasitesi: 72V 20Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Ağırlık: 91 kg (Batarya dahil)

Motor Gücü: 2000 W

Menzil: 58 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

USB ile Şarj İmkânı

LED Ön Farlar

Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren

Yüksek kalite arka hub motor

Uzun menzil sağlayan jel aküler

Çift pistonlu ön kaliper

Teleskobik süspansiyon sistemi

Arka çift helezon amortisör

Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge

Rahat iki kişilik oturma konumu

Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi

Derin ön ceplikler

Euro 5 çevre performansı

L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli

B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı

2 yıl garantili

Fiyat: 29,990 TL

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