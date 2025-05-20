A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN

Ürün bilgileri

Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)

Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

4 kişilik

Genişlik: 400 cm

Yükseklik: 236 cm

Derinlik: 205 cm

Fiili Kütlesi: 685 kg

Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu

2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 Watt güneş paneli

30 amper MPTT

12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)

100 amper Hegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı

Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı

2 yıl garantili



Fiyat: 299,000 TL

WEBESTEN PORTATİF KLİMA

Ürün bilgileri

Karavan, tekne ve ev gibi birçok iç ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir.

1500W (5100 BTU) soğutma kapasitesi ile anında serinlik sağlar.

Enerji sınıfı A ile düşük enerji tüketimi sunar. Sadece 2.6 amper enerji çeker.

16-30 derece (60-86 derece F) arasında çalışarak her ortamda ideal sıcaklığı sağlar.

44-55 dB gürültü seviyesi ile sessiz bir çalışma sunar.

516x305-336 mm boyutları ile taşıması kolaydır. Net ağırlığı 17.8 kg, brüt ağırlığı ise 22 kg’dır.

Uzaktan kontrol imkanı sunarak kullanım kolaylığı sağlar.

Nem alma fonksiyonu ile konforu artırır.

Hızlı ve pratik bir kurulum ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dilediğiniz yere kolayca taşıyabilir, istediğiniz her ortamda serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Fiyat: 26,999 TL