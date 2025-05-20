A101’e 22 Mayıs Perşembe günü Çekme Karavan geliyor! (A101 27 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 17 Nisan 2025 Perşembe tarihinde çekme karavan ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 27 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 27 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 27 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SAMSUNG 50CU8000 50” 4K UHD SMART LED TV
Fiyat: 20,999 TL
FOBEM ML50 EW8000F 50” UHD WHALE TV
Fiyat: 11,999 TL
SEG CM1012 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
1200 devir
Sessiz inverter motor
Ön yıkama
LED gösterge
Çocuk kilidi
15 program
Hızlı yıkama
Fiyat: 12,999 TL
SEG BM6001 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
LED gösterge
Hızlı 30 dk. 40°C
Eko (Standart program)
Süper 50 dk. 65°C
Hijyen 70°C
Yoğun 70°C
Ön yıkama
54 dB ses seviyesi
Çocuk kilidi
Zaman erteleme
Fiyat: 9,999 TL
ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN
Ürün bilgileri
Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.
02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)
Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli
4 kişilik
Genişlik: 400 cm
Yükseklik: 236 cm
Derinlik: 205 cm
Fiili Kütlesi: 685 kg
Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu
2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü
205 Watt güneş paneli
30 amper MPTT
12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)
100 amper Hegel jel akü monteli
Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması
30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor
12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı
Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı
2 yıl garantili
Fiyat: 299,000 TL
WEBESTEN PORTATİF KLİMA
Ürün bilgileri
Karavan, tekne ve ev gibi birçok iç ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir.
1500W (5100 BTU) soğutma kapasitesi ile anında serinlik sağlar.
Enerji sınıfı A ile düşük enerji tüketimi sunar. Sadece 2.6 amper enerji çeker.
16-30 derece (60-86 derece F) arasında çalışarak her ortamda ideal sıcaklığı sağlar.
44-55 dB gürültü seviyesi ile sessiz bir çalışma sunar.
516x305-336 mm boyutları ile taşıması kolaydır. Net ağırlığı 17.8 kg, brüt ağırlığı ise 22 kg’dır.
Uzaktan kontrol imkanı sunarak kullanım kolaylığı sağlar.
Nem alma fonksiyonu ile konforu artırır.
Hızlı ve pratik bir kurulum ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Dilediğiniz yere kolayca taşıyabilir, istediğiniz her ortamda serinliğin tadını çıkarabilirsiniz.
Fiyat: 26,999 TL
VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Ürün bilgileri
Azami Hız: 45 km/sa
Motor Gücü: 2.0 Kw
Motor Torku: 4.5 Nm
Uzunluk: 2300 mm
Genişlik: 1090 mm
Yükseklik: 1645 mm
Kütle: 415 kg
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: Vrla Jel Batarya
Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89 V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 saat
Aktarma Tipi: Diferansiyel Motor
Enerji Tüketimi: 68 Wh/km
Menzil: 63 km
Fren Sistemi
Ön: Disk/-CBS
Arka: Disk
Tekerlekler
Ön: 120/70-12
Arka: 120/70-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Led ön farlar
Elektrikli yan camlar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7” renkli TFT gösterge paneli
Bluetoothlu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
Usb port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör
İki kişilik sürüş imkanı
Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi
Euro5 seviyesi çevre performansı
2 yıl garantili
Fiyat: 229,990 TL
VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Uzunluk: 1842 mm
Genişlik: 707 mm
Yükseklik: 1117 mm
Dingil Mesafesi: 1338 mm
Sele Yüksekliği: 839 mm
Azami Hız: 45 km/h
Batarya Kapasitesi: 72V 20Ah
Şarj Süresi: 7-8 saat
Ağırlık: 91 kg (Batarya dahil)
Motor Gücü: 2000 W
Menzil: 58 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
USB ile Şarj İmkânı
LED Ön Farlar
Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren
Yüksek kalite arka hub motor
Uzun menzil sağlayan jel aküler
Çift pistonlu ön kaliper
Teleskobik süspansiyon sistemi
Arka çift helezon amortisör
Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge
Rahat iki kişilik oturma konumu
Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi
Derin ön ceplikler
Euro 5 çevre performansı
L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli
B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı
2 yıl garantili
Fiyat: 29,990 TL