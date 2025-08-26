  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101 markette indirimler sürüyor. A101 market 28 Ağustos Perşembe 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hangi ürünlerde indirim var? 21 Ağustos Perşembe günü A101’e hangi ürünler geliyor? A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 28 Ağustos 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu…

A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KARİZMA FİLE ÇALIŞMA KOLTUĞU

Fiyat: 1,999 TL

OFİS BAZAAR RAFLI ÇALIŞMA MASASI

Fiyat: 1,999 TL

1 | 10
A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

SEG KM 9010 KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 13,799 TL

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Fiyat: 11,499 TL

2 | 10
A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

HOMEND 3082H STAND MİKSER

Fiyat: 4,499 TL

KİWİ KCC-4370 HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 3,499 TL

3 | 10
A101’e 28 Ağustos Perşembe günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 28 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PAŞABAHÇE FREZYA KASE 4’LÜ 225 CC

Fiyat: 109 TL

PAŞABAHÇE PETİTE SERVİS TABAĞI 26,4 CM

Fiyat: 99,50 TL

4 | 10