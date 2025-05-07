A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 8 Mayıs Perşembe tarihinde koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Peki, A101'de 8 Mayıs Perşembe tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 8 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 8 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 8 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
HOMEND GRILLİANT 1356 INOX TOST MAKİNESİ
Ürün bilgileri
180 derece açılabilir ızgara
Ayarlanabilir yükseklik kontrolü
Yağ atık kabı mevcuttur
Motor gücü: 2000 W
2 yıl garanti
Fiyat: 2,199 TL
KİWİ KCC-4426 KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Kanepeler, halılar, kilimler, oto iç mekanları vedöşeme temizliği için idealdir.
1.6L temiz su deposu.
1.25L kirli su deposu.
14kPa emiş gücü.
1.7 m hortum uzunluğu.
Maksimum su sıcaklığı 40°C'ye kadar.
4.5m güç kablosu uzunluğu
4 farklı aksesuar
Güç: 500W
2yıl garanti
Fiyat: 4,999 TL
ONVO400VF4000AF 40”FHD FRAMELESS ANDROID 13 SMART LED TV
Fiyat: 7,299 TL
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