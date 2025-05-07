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  4. A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 8 Mayıs Perşembe tarihinde koltuk ve halı yıkama makinesi geliyor. Peki, A101'de 8 Mayıs Perşembe tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 8 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 8 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 8 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

HOMEND GRILLİANT 1356 INOX TOST MAKİNESİ

Ürün bilgileri

180 derece açılabilir ızgara

Ayarlanabilir yükseklik kontrolü

Yağ atık kabı mevcuttur

Motor gücü: 2000 W

2 yıl garanti

Fiyat: 2,199 TL

 KİWİ KCC-4426 KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Kanepeler, halılar, kilimler, oto iç mekanları vedöşeme temizliği için idealdir.

1.6L temiz su deposu.

1.25L kirli su deposu.

14kPa emiş gücü.

1.7 m hortum uzunluğu.

Maksimum su sıcaklığı 40°C'ye kadar.

4.5m güç kablosu uzunluğu

4 farklı aksesuar

Güç: 500W

2yıl garanti

Fiyat: 4,999 TL

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A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ONVO400VF4000AF 40”FHD FRAMELESS ANDROID 13 SMART LED TV

Fiyat: 7,299 TL

PİRANHA ÇANTALI RETRO PİKAP

Fiyat: 2,299 TL

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A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

PORSELEN SERVİS TABAĞI 27 CM

Fiyat: 89,50 TL

PORSELEN YEMEK TABAĞI 20 CM

Fiyat: 69,50 TL

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A101’e 8 Mayıs Perşembe günü Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor! (A101 8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

PAŞABAHÇE AURORA ÇAY BARDAĞI 6’LI

Fiyat: 149 TL

VANILLA KASE 6’LI

Fiyat: 189 TL

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