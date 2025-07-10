A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da benzinli motosiklet geliyor. Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
LED gösterge
Hızlı 30 dk. 40 °C
Eko (Standart program)
Fiyat: 11,999 TL
SEG CXI NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Soğutucu net hacim: 356 L
Dondurucu net hacim: 115 L
Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat
Fiyat: 19,999 TL
SANDİSK CRUZER BLADE 128 GB USB FLASH BELLEK
Fiyat: 369 TL
İMİKİ 6 İN 1 SEYAHAT ŞARJ KİTİ
Ürün bilgileri
İnce ve hafif cep boy
USB, lightning, TYPE C ve micro-USB dönüştürücü
Sim kart çıkarma iğnesi
Fiyat: 199 TL
ARZUM AR1111 STARRY EL BLENDER SETİ
Ürün bilgileri
900 W
800 ml kapasiteli parçalama haznesi
3 fonksiyonlu (el blender’I, doğrayıcı, çırpıcı)2+1 yıl garanti
Fiyat: 1,799 TL
VESTEL ŞARJ EDİLEBİLİR MIX & GO
Ürün bilgileri
Tek tuşla mükemmel karıştırma
BPA içermeyen içecek haznesi (300 ml)
Paslanmaz çelik bıçaklar
2 yıl garanti
Fiyat: 999 TL
REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün bilgileri
Azami hız: 85 km/h
Azami net güç: 5,6 kW
Azami net tork: 8,0 Nm
Soğutma: Hava
Yakıt tüketimi: 2,9 L/100 km
2 yıl garanti
Fiyat: 64,990 TL
VOLTA APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ
Ürün bilgileri
Boyutlar: Uzunluk 1774 mm, Genişlik 755 mm, Yükseklik 1065 mm
Kompakt tasarım
Rahat sürüş imkanı
Yüksek kalite hub motor
Ultra sessiz yolculuk
Motor gücü: 1000 W
Azami hız: 25 km/h
Şarj süresi: 7-8 saat
Fiyat: 26,990 TL