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  4. A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU)

A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da benzinli motosiklet geliyor. Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 1

SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

LED gösterge

Hızlı 30 dk. 40 °C

Eko (Standart program)

Fiyat: 11,999 TL

SEG CXI NO-FROST BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Soğutucu net hacim: 356 L

Dondurucu net hacim: 115 L

Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat

Fiyat: 19,999 TL

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A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 2

SANDİSK CRUZER BLADE 128 GB USB FLASH BELLEK

Fiyat: 369 TL

İMİKİ 6 İN 1 SEYAHAT ŞARJ KİTİ

Ürün bilgileri

İnce ve hafif cep boy

USB, lightning, TYPE C ve micro-USB dönüştürücü

Sim kart çıkarma iğnesi

Fiyat: 199 TL

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A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 3

ARZUM AR1111 STARRY EL BLENDER SETİ

Ürün bilgileri

900 W

800 ml kapasiteli parçalama haznesi

3 fonksiyonlu (el blender’I, doğrayıcı, çırpıcı)2+1 yıl garanti

Fiyat: 1,799 TL

VESTEL ŞARJ EDİLEBİLİR MIX & GO

Ürün bilgileri

Tek tuşla mükemmel karıştırma

BPA içermeyen içecek haznesi (300 ml)

Paslanmaz çelik bıçaklar

2 yıl garanti

Fiyat: 999 TL

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A101’e bugün Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 10 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE ALDIN ALDIN KATALOĞU) - Sayfa 4

REVOLT RSX6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün bilgileri

Azami hız: 85 km/h

Azami net güç: 5,6 kW

Azami net tork: 8,0 Nm

Soğutma: Hava

Yakıt tüketimi: 2,9 L/100 km

2 yıl garanti

Fiyat: 64,990 TL

VOLTA APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ

Ürün bilgileri

Boyutlar: Uzunluk 1774 mm, Genişlik 755 mm, Yükseklik 1065 mm

Kompakt tasarım

Rahat sürüş imkanı

Yüksek kalite hub motor

Ultra sessiz yolculuk

Motor gücü: 1000 W

Azami hız: 25 km/h

Şarj süresi: 7-8 saat

Fiyat: 26,990 TL

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