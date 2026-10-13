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A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM)

Kesintisiz enerji için beklenen fırsat geliyor! Piranha+ Benzinli ve LPG'li Jeneratör, 15-21 Ekim tarihleri arasında 10.999 TL fiyatla A101’e geliyor.7 HP gücündeki OHV 250 motoruyla 3,0 kW maksimum ve 2,8 kW nominal güç üretecek olan model, 15 litrelik deposuyla tek dolumda 11 saate kadar kesintisiz çalışma sağlayacak 220V / 13A çıkış, sadece 39 kg ağırlık ve kompakt boyutlarıyla kamp, karavan, ev ve iş yeri için ideal olacak ürün, 2 yıl garanti ile satışa sunulacak. Bu fırsatı kaçırmayın!

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A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 1

HSUN RA7 GUARDIAN 550L ON-ROAD ATV

Fiyat: 449,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 2

NOONA G-512 TELEFON TUTUCU

Fiyat: 399 TL

FINEBLUE AIR6 TWS KULAKLIK

Fiyat: 439 TL

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A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 3

SEG BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 32,999 TL

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A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM) - Sayfa 4

PIERRE CARDIN MİNİ BLENDER SET

Fiyat: 1,599 TL

KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 4,299 TL

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