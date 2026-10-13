A101’E BENZİNLİ VE LPG’Lİ JENERATÖR GELİYOR! (A101 15-21 EKİM)
Kesintisiz enerji için beklenen fırsat geliyor! Piranha+ Benzinli ve LPG'li Jeneratör, 15-21 Ekim tarihleri arasında 10.999 TL fiyatla A101’e geliyor.7 HP gücündeki OHV 250 motoruyla 3,0 kW maksimum ve 2,8 kW nominal güç üretecek olan model, 15 litrelik deposuyla tek dolumda 11 saate kadar kesintisiz çalışma sağlayacak 220V / 13A çıkış, sadece 39 kg ağırlık ve kompakt boyutlarıyla kamp, karavan, ev ve iş yeri için ideal olacak ürün, 2 yıl garanti ile satışa sunulacak. Bu fırsatı kaçırmayın!
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