A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e bugün (24 Nisan 2025 Perşembe) benzinli ATV, notebook ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 24 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 24 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
RE VOLT RA5 180 CC OFF-ROAD BENZİNLİ ATV
Ürün bilgileri
7,0 KW güç üretbilen motor
Azami hız: 50 km/h
Dört zamanlı
Tek silindir
Yakıt tankı kapasitesi: 5.5 L
Ağırlık: 175 kg
Tüm arazi koşullarına uygun tasarım
Ön ve arka LED farlar
Ön ve arka taşıma platformu
Fiyat: 99,990 TL
ASUS B5602CBA 16" 16/512 GB NOTEBOOK
Ürün bilgileri
Bellek hızı: 4800 Mhz
Ekran boyutu: 16 inç
Ekran özelliği: 4K Ultra HD
Ram: 16 gb
Temel işlemci hızı: 2.1 gHZ
Fiyat: 41,999 TL
REDMI 13 8/256 GB CEP TELEFONU
Ürün özellikleri
Dahili hafıza: 256 GB
GPS: Var
Ekran tipi: ISP LCD
Ekran boyutu: 6,79 inç
Ön (selfie) kamera
Fiyat: 8,599 TL
SEG LFV 3252 BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Soğutucu bölme kapasitesi: 242 L
Donduurcu bölme kapasitesi: 70 L
Ses seviyesi: 40 dB
Fiyat: 12,599 TL
SEG SBM 5021 WE 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Ses (dB): 49 dB
Kapasite : 12 kişilik
Fiyat: 10,999 TL
FERRE 45-500-ML BEYAZ MİDİ FIRIN
Ürün bilgileri
İç hacim: 45 L
Tepsi sayısı: 1 yuvarlak, 1 kare tepsi, 1 tel ızgara
Üst rezidans: 700 W
Alt rezidans: 900W
Fiyat: 2,699 TL
BROTHER JA1400 MEKANİK DİKİŞ MAKİNESİ
Ürün bilgileri
14 dikiş deseni
LED aydınlatma
Kol ve yaka dikişi için burunlu gövde
Zikzak dikiş seçenekleri
Fiyat: 4,999 TL