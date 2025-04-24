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  4. A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e bugün (24 Nisan 2025 Perşembe) benzinli ATV, notebook ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 24 Nisan Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 24 Nisan Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 24 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 24 Nisan 2025 Perşembe aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

RE VOLT RA5 180 CC OFF-ROAD BENZİNLİ ATV

Ürün bilgileri

7,0 KW güç üretbilen motor

Azami hız: 50 km/h

Dört zamanlı

Tek silindir

Yakıt tankı kapasitesi: 5.5 L

Ağırlık: 175 kg

Tüm arazi koşullarına uygun tasarım

Ön ve arka LED farlar

Ön ve arka taşıma platformu

Fiyat: 99,990 TL

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A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ASUS B5602CBA 16" 16/512 GB NOTEBOOK

Ürün bilgileri

Bellek hızı: 4800 Mhz

Ekran boyutu: 16 inç

Ekran özelliği: 4K Ultra HD

Ram: 16 gb

Temel işlemci hızı: 2.1 gHZ

Fiyat: 41,999 TL

REDMI 13 8/256 GB CEP TELEFONU

Ürün özellikleri

Dahili hafıza: 256 GB

GPS: Var

Ekran tipi: ISP LCD

Ekran boyutu: 6,79 inç

Ön (selfie) kamera

Fiyat: 8,599 TL

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A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SEG LFV 3252 BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Soğutucu bölme kapasitesi: 242 L

Donduurcu bölme kapasitesi: 70 L

Ses seviyesi: 40 dB

Fiyat: 12,599 TL

SEG SBM 5021 WE 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Ses (dB): 49 dB

Kapasite : 12 kişilik

Fiyat: 10,999 TL

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A101'e bugün benzinli ATV ve Notebook geliyor! (A101 24 NİSAN PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

FERRE 45-500-ML BEYAZ MİDİ FIRIN

Ürün bilgileri

İç hacim: 45 L

Tepsi sayısı: 1 yuvarlak, 1 kare tepsi, 1 tel ızgara

Üst rezidans: 700 W

Alt rezidans: 900W

Fiyat: 2,699 TL

BROTHER JA1400 MEKANİK DİKİŞ MAKİNESİ

Ürün bilgileri

14 dikiş deseni

LED aydınlatma

Kol ve yaka dikişi için burunlu gövde

Zikzak dikiş seçenekleri

Fiyat: 4,999 TL

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