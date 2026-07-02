A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi!
A101, bugün modern ADV tasarımıyla öne çıkan yeni benzinli motosikleti satışa sunuyor. Yolların yeni hakimi olmaya aday bu araç; 105 km/sa azami hızı ve 11,8 litrelik geniş yakıt tankıyla uzun mesafeli sürüşlerde kesintisiz bir performans vadediyor. Teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken modelde LED ön farlar, şık stop lambası, akıllı anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol özellikleri yer alıyor. Euro 5+ kontrol sistemine sahip motoruyla çevre dostu egzoz emisyonu sunan motosiklet, hem bütçe hem de doğa dostu bir sürüş deneyimi sağlıyor.
SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV
Fiyat: 31,999 TL
ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 27,999 TL
1 | 10