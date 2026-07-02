  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi!

A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi!

A101, bugün modern ADV tasarımıyla öne çıkan yeni benzinli motosikleti satışa sunuyor. Yolların yeni hakimi olmaya aday bu araç; 105 km/sa azami hızı ve 11,8 litrelik geniş yakıt tankıyla uzun mesafeli sürüşlerde kesintisiz bir performans vadediyor. Teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken modelde LED ön farlar, şık stop lambası, akıllı anahtarsız çalıştırma ve uzaktan kontrol özellikleri yer alıyor. Euro 5+ kontrol sistemine sahip motoruyla çevre dostu egzoz emisyonu sunan motosiklet, hem bütçe hem de doğa dostu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi! - Sayfa 1

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 27,999 TL

1 | 10
A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi! - Sayfa 2

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 25,999 TL

SEG 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18,499 TL

2 | 10
A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi! - Sayfa 3

KİWİ ENDÜSTRİYEL FAN

Fiyat: 1,599 TL

GRUNDIG KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 5,999 TL

3 | 10
A101’e bugün çevre dostu Euro 5+ motorlu benzinli motosiklet geldi! - Sayfa 4

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 99,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

4 | 10