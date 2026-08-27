A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)
Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirim listesi netleşti. 27 Ağustos Perşembe ile 2 Eylül Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak kampanya döneminde, dar alanlarda mucizeler yaratan beyaz melamin kaplı yonga levha gövdeli çift taraflı açılır masa büyük dikkat çekiyor. Kapalıyken sadece 14 cm genişliğe düşen, açıldığında ise 134 cm genişlik, 72 cm yükseklik ve 60 cm derinliğe ulaşan bu pratik model, evinde yer açmak isteyen milyonlarca tüketicinin alışveriş listesinde ilk sıraya yerleşiyor.
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