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  4. A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirim listesi netleşti. 27 Ağustos Perşembe ile 2 Eylül Çarşamba tarihleri arasında geçerli olacak kampanya döneminde, dar alanlarda mucizeler yaratan beyaz melamin kaplı yonga levha gövdeli çift taraflı açılır masa büyük dikkat çekiyor. Kapalıyken sadece 14 cm genişliğe düşen, açıldığında ise 134 cm genişlik, 72 cm yükseklik ve 60 cm derinliğe ulaşan bu pratik model, evinde yer açmak isteyen milyonlarca tüketicinin alışveriş listesinde ilk sıraya yerleşiyor.

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A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 1

TOSHIBA 50UV2363DT/50UV1563DT 50” 4K ULTRA HD VIDAA TV

Fiyat: 18,999 TL

HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” FRAMELESS FHD ANDROID 14 SMART TV

Fiyat: 10,499 TL

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A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349,990 TL

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 32,990 TL

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A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG 10 KG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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A101’E BUGÜN ÇİFT TARAFLI AÇILIR MASA GELİYOR! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 4

SAMSUNG GALAXY A16 4/128 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 10,999 TL

PİRANHA 3393 65 W ŞARJ ADAPTÖRÜ

Fiyat: 649 TL

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