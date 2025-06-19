A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e bugün (19 Haziran 2025 Perşembe) vantilator ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG LF 2831 BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Statik soğutma sistemi
Çift kapı
LED aydınlatma
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Soğutucu hacmi: 200 L
Dondurucu hacmi: 200 L
Fiyat: 9,999 TL
SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU
Ürün bilgileri
2 adet dondurucu bölme+4 adet dondurucu çekmece
4 yıldızlı derin dondurucu
Değiştirilebilir kapı yönü
Fiyat: 13,499 TL
AUKEY 15 W 10000 MAh TYPE-C İNCE POWERBANK
Fiyat: 499 TL
OVION V11 LITE CEP TELEFONU
Ürün bilgileri
5000 mAh batarya
18 W hızlı şarj
NFC ve parmak izi okuma
Fiyat: 4,999 TL
KİWİ VANTİLATÖR KATLANIR AYAKLI
Ürün bilgileri
3 hızlı düğme kontrolleri
Salınım fonksiyonu
Ayarlanabilir eğimli kafa
Ayarlanabilir yükseklik
70 cm taban
Fiyat: 999 TL
KİWİ KFAN-7690KULE TİPİ TURBO VANTİLATÖR
Ürün bilgileri
75 cm çap
Yüksek hız performansı
4 ayarlanabilir hız
Otomatik yatay salınım fonksiyonu
Uzaktan kumanda
8 saatlik zamanlayıcı
Fiyat: 3,999 TL
VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Rahat ve ergonomic sürüş
Direksiyon kilidi
İki kademeli mekanik şanzıman
Renkli dijital gösterge paneli
Mekanik park freni
EURO5+ standartında
B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir
Fiyat: 79,990 TL
RE VOLT RT3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün bilgileri
Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir
Soğutma: Hava soğutmalı
Aktarma: Manuel
Kütle: 172 kg
Azami taşıma kapasitesi: 150 kg
Yakıt tankı kapasitesi: 12 L
Özel tasarım dijital gösterge
5 ileri manuel vites
Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi
Dahili arıza teşhis sistemi
Teleskobik ön amortisörler
EURO5+ motor ile çevre dostu emisyon
Fiyat: 59,990 TL