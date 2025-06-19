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  4. A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e bugün (19 Haziran 2025 Perşembe) vantilator ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 19 Haziran Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 19 Haziran Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 19 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 19 Haziran 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Statik soğutma sistemi

Çift kapı

LED aydınlatma

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Soğutucu hacmi: 200 L

Dondurucu hacmi: 200 L

Fiyat: 9,999 TL

SEG DD 6196 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Ürün bilgileri

2 adet dondurucu bölme+4 adet dondurucu çekmece

4 yıldızlı derin dondurucu

Değiştirilebilir kapı yönü

Fiyat: 13,499 TL

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A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

AUKEY 15 W  10000 MAh TYPE-C İNCE POWERBANK

Fiyat: 499 TL

OVION V11 LITE CEP TELEFONU

Ürün bilgileri

5000 mAh batarya

18 W hızlı şarj

NFC ve parmak izi okuma

Fiyat: 4,999 TL

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A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KİWİ VANTİLATÖR KATLANIR AYAKLI

Ürün bilgileri

3 hızlı düğme kontrolleri

Salınım fonksiyonu

Ayarlanabilir eğimli kafa

Ayarlanabilir yükseklik

70 cm taban

Fiyat: 999 TL

KİWİ KFAN-7690KULE TİPİ TURBO VANTİLATÖR

Ürün bilgileri

75 cm çap

Yüksek hız performansı

4 ayarlanabilir hız

Otomatik yatay salınım fonksiyonu

Uzaktan kumanda

8 saatlik zamanlayıcı

Fiyat: 3,999 TL

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A101’e bugün Vantilatör ve Buzdolabı geldi (A101 19-25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA VT5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Rahat ve ergonomic sürüş

Direksiyon kilidi

İki kademeli mekanik şanzıman

Renkli dijital gösterge paneli

Mekanik park freni

EURO5+ standartında

B sınıfı veya herhangi bir ehliyet sınıfı ile kullanılabilir

Fiyat: 79,990 TL

RE VOLT RT3 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün bilgileri

Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir

Soğutma: Hava soğutmalı

Aktarma: Manuel

Kütle: 172 kg

Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

Yakıt tankı kapasitesi: 12 L

Özel tasarım dijital gösterge

5 ileri manuel vites

Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

Dahili arıza teşhis sistemi

Teleskobik ön amortisörler

EURO5+ motor ile çevre dostu emisyon

Fiyat: 59,990 TL

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