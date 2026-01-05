  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!

A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!

A101 market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. 08 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren indirimli onlarca indirimli ürünler A101'de. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu...

A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

ONVO 65650VF5000AQ 65” FRAMELESS UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 24,999 TL

GRUNDIG 55 GJU 7100 55” 139 CM SMART 4K UHD GOOGLE TV

Fiyat: 22,999 TL

1 | 14
A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 2

GOODWEST SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,999 TL

SEG INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

2 | 14
A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 3

ENGLISH HOME MİNİ BLENDER SETİ

Fiyat: 1,699 TL

ENGLISH HOME TOST MAKİNESİ

Fiyat: 1,999 TL

3 | 14
A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 08 Ocak 2026 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 4

TARAFTAR LİSANSLI DİJİTAL BASKÜL

Fiyat: 399 TL

TARAFTAR LİSANSLI TELEFON STANDI

Fiyat: 149 TL

4 | 14