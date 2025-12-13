  1. Ekonomim
  4. A101'e Elektrikli Araç geliyor! A101 19 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu!

A101 market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. 19 Aralık 2025 Perşembe gününden itibaren indirimli onlarca indirimli ürünler A101'de. A101 aldın aldın indirimlerinde hangi ürünler var? İşte, A101 19 Aralık 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu...

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 229,990 TL

VOLTA VM5 NEO ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 74,990 TL

1 | 15
TOSHIBA 65UV2363DT-65UV1563DT 65” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 24,999 TL

ONVO 550VF5000AQ 55” FRAMELESS 4K UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,999 TL

2 | 15
TJ-UWQHD34C-180 34” GAMING MONİTÖR

Fiyat: 10,999 TL

GAMING DİREKSİYON, PEDAL VE VİTES SETİ

Fiyat: 10,999 TL

3 | 15
FLAVEL ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 12,499 TL

4 | 15