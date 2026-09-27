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  4. A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM)

A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM)

A101 1-7 Ekim kataloğu bu hafta motor tutkunlarını sevindirecek! Raflarda sadece gıda değil, benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet ve herkesin merak ettiği 4 tekerlekli elektrikli kamyonet de var. Benzin masrafından kurtulmak isteyenler için elektrikli modeller, hız ve güç arayanlar için benzinli motosikletler aynı katalogda buluşuyor. Uygun fiyat ve taksit avantajıyla gelmesi beklenen bu araçlar için şimdiden büyük yoğunluk bekleniyor.

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A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279.990 TL

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

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A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 2

SEG BM 401S0 D BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 14,999 TL

SEG NF43420S0D BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN KAHVE VE BAHARAT ÖĞÜTÜCÜ

Fiyat: 999 TL

KİWİ GIDA KURUTUCU

Fiyat: 1,599 TL

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A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM) - Sayfa 4

45665 AKIM KORUMALI MASAÜSTÜ 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 429 TL

MODÜLER RAF

Fiyat: 599 TL

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