A101’E ELEKTRİKLİ KAMYONET, MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELİYOR (A101 1-7 EKİM)
A101 1-7 Ekim kataloğu bu hafta motor tutkunlarını sevindirecek! Raflarda sadece gıda değil, benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet ve herkesin merak ettiği 4 tekerlekli elektrikli kamyonet de var. Benzin masrafından kurtulmak isteyenler için elektrikli modeller, hız ve güç arayanlar için benzinli motosikletler aynı katalogda buluşuyor. Uygun fiyat ve taksit avantajıyla gelmesi beklenen bu araçlar için şimdiden büyük yoğunluk bekleniyor.
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VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279.990 TL
REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Fiyat: 109,990 TL
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