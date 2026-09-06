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A101'E MOTOSİKLETLER GELİYOR! GÜÇ VE PERFORMANS BİR ARADA (A101 10-16 EYLÜL)

A101, 10-16 Eylül tarihli yeni broşüründe iki farklı benzinli motosiklet modelini satışa sunacağını duyurdu. Önümüzdeki perşembe günü raflara çıkacak ürünler arasında ilk olarak 109.990 TL fiyatıyla öne çıkan, 149.3 cc su soğutmalı güçlü motora ve ABS destekli fren sistemine sahip Apyvolt RSX7 150 CC modeli dikkat çekiyor. Zorlu arazi şartlarını sevenler için ise yüksek performanslı amortisör sistemi ve 5 ileri şanzımanıyla öne çıkan Apyvolt RX5 250 CC Cross modeli 89.990 TL'den satışa sunulacak. Sınırlı stoklarla gelecek bu motorlar tüm mağazalarda alıcılarını bekleyecek.

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A101'E MOTOSİKLETLER GELİYOR! GÜÇ VE PERFORMANS BİR ARADA (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 1

REVOLT RSX7 150 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 109,990 TL

REVOLT RX5 250 CC BENZİNLİ CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 89,990 TL

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A101'E MOTOSİKLETLER GELİYOR! GÜÇ VE PERFORMANS BİR ARADA (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 40 VQ80F3FA 40” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 20,999 TL

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A101'E MOTOSİKLETLER GELİYOR! GÜÇ VE PERFORMANS BİR ARADA (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 3

PİRANHA 5615 1+1 STEREO RGB GAMING HOPARLÖR

Fiyat: 399 TL

PİRANHA 2144 RGB KULAK ÜSTÜ GAMİNG KULAKLIK

Fiyat: 499 TL

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A101'E MOTOSİKLETLER GELİYOR! GÜÇ VE PERFORMANS BİR ARADA (A101 10-16 EYLÜL) - Sayfa 4

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 15,999 TL

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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