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  4. A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL)

A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 3-9 Eylül 2026 "Aldın Aldın" kataloğuyla evde kendi tadilatını ve tasarımını yapmak isteyenlere müjde geldi! 6 değişik dikiş ve dekoratif deseni, 4 adımda ilik açma ve geri dikiş fonksiyonu bulunan çok yönlü dikiş makinesi önümüzdeki perşembe raflara çıkıyor. Düğme, fermuar, sürfile dikişi ve çift iğneyle paralel dikiş yapabilen bu sınırlı stoklu fırsatı kaçırmayın!

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A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

PHILIPS LED AMPUL 8 W

Fiyat: 79,50 TL

PİRANHA 3392 30W PD+USB HIZLI ŞARJ ALETİ

Fiyat: 329 TL

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A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

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A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG ÇAMAŞIR 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

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A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ

Fiyat: 5,999 TL

SAMSUNG CYCLONE SÜPÜRGE

Fiyat: 4,999 TL

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