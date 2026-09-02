A101’E SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ GELİYOR! (A101 3-9 EYLÜL)
A101 3-9 Eylül 2026 "Aldın Aldın" kataloğuyla evde kendi tadilatını ve tasarımını yapmak isteyenlere müjde geldi! 6 değişik dikiş ve dekoratif deseni, 4 adımda ilik açma ve geri dikiş fonksiyonu bulunan çok yönlü dikiş makinesi önümüzdeki perşembe raflara çıkıyor. Düğme, fermuar, sürfile dikişi ve çift iğneyle paralel dikiş yapabilen bu sınırlı stoklu fırsatı kaçırmayın!
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