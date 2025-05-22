A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101’e 22 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde (Bugün) tiny house ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 22 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 27 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 22 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
ONVO 43 OVF5000AF 43” FRAMELESS FHD GOOGLE TV
Fiyat: 9,299 TL
HI-LEVEL 32 HRT 900 32”HD READY SMART TV
Fiyat: 5,499 TL
SEG NF 4631 NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Nem kontrollü sebzelik
Multi Cooling teknolojisi
Soğutucu net hacim: 304 L
Dondurucu net hacim: 98 L
Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat
Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
Fiyat: 15,999 TL
SEG DD 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU
Ürün bilgileri
2 adet dondurucu bölme+4 adet dondurucu çekmece
4 yıldızlı derin dondurucu
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Fiyat: 13,499 TL
ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE
Ürün bilgileri
Afişteki ürünün plaka işlemlerinin müşteri tarafından yaptırılması zorunludur.
Yatak, koltuk ve orta sehpa dahil değildir.
Dış ölçü
Uzunluk: 650 cm, Derinlik: 255 cm, Yükseklik:250 cm
İç ölçü
Uzunluk: 636 cm, Derinlik: 235 cm, Yükseklik: 244 cm
Yaşam alanı: 16 m² (1+1)
Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin
Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller
SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)
Kriko orta borulu ön teker ~60 mm’lik
185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant
Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı
Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)
Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi
Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş,
60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı), JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama
İç cephe: AGT Duvar Paneli, frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtımı
özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık
politikası ile üretilmektedir.
Zemin kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır.
Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/Isıcam O2 belgeli
Mutfak&banyo mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri
Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı
Havalandırma sistemi: Vasistas pencere
Elektrik sistemi: NYM kablo
20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi
2 yıl garantili
Fiyat: 475,000 TL
ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN
Ürün bilgileri
Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.
Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.
02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)
Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli
4 kişilik
Genişlik: 400 cm
Yükseklik: 236 cm
Derinlik: 205 cm
Fiili Kütlesi: 685 kg
Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu
2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü
205 Watt güneş paneli
30 amper MPTT
12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)
100 amper Hegel jel akü monteli
Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması
30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor
12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı
Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı
2 yıl garantili
Fiyat: 299,000 TL
VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ
Ürün bilgileri
Azami Hız: 45 km/sa
Motor Gücü: 2.0 Kw
Motor Torku: 4.5 Nm
Uzunluk: 2300 mm
Genişlik: 1090 mm
Yükseklik: 1645 mm
Kütle: 415 kg
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: Vrla Jel Batarya
Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89 V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 saat
Aktarma Tipi: Diferansiyel Motor
Enerji Tüketimi: 68 Wh/km
Menzil: 63 km
Fren Sistemi
Ön: Disk/-CBS
Arka: Disk
Tekerlekler
Ön: 120/70-12
Arka: 120/70-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Şehir içi kolay kullanım
Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama
Led ön farlar
Elektrikli yan camlar
Açılabilir sunroof ve arka cam
4.7” renkli TFT gösterge paneli
Bluetoothlu müzik çalar
İki hoparlörlü ses sistemi
Usb port ile şarj imkanı
Ayarlanabilir sürücü koltuğu
Ön/arka disk hidrolik fren sistemi
Ön cam silecek yıkayıcı sistemi
Isıtma/buğu giderme sistemi
Ön/arka emniyet kemeri
Viraj denge çubuğu
Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi
Dört tekerlekten bağımsız amortisör
İki kişilik sürüş imkanı
Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi
Euro5 seviyesi çevre performansı
2 yıl garantili
Fiyat: 229,990 TL
VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Uzunluk: 1842 mm
Genişlik: 707 mm
Yükseklik: 1117 mm
Dingil Mesafesi: 1338 mm
Sele Yüksekliği: 839 mm
Azami Hız: 45 km/h
Batarya Kapasitesi: 72V 20Ah
Şarj Süresi: 7-8 saat
Ağırlık: 91 kg (Batarya dahil)
Motor Gücü: 2000 W
Menzil: 58 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)
USB ile Şarj İmkânı
LED Ön Farlar
Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren
Yüksek kalite arka hub motor
Uzun menzil sağlayan jel aküler
Çift pistonlu ön kaliper
Teleskobik süspansiyon sistemi
Arka çift helezon amortisör
Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge
Rahat iki kişilik oturma konumu
Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi
Derin ön ceplikler
Euro 5 çevre performansı
L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli
B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı
2 yıl garantili
Fiyat: 29,990 TL