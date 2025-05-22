  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 22 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde (Bugün) tiny house ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 22 Mayıs Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 27 Mayıs Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 27 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 22 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ONVO 43 OVF5000AF 43” FRAMELESS FHD GOOGLE TV

Fiyat: 9,299 TL

HI-LEVEL 32 HRT 900 32”HD READY SMART TV

Fiyat: 5,499 TL

1 | 11
A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SEG NF 4631 NO-FROST BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Nem kontrollü sebzelik

Multi Cooling teknolojisi

Soğutucu net hacim: 304 L

Dondurucu net hacim: 98 L

Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat

Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler

Fiyat: 15,999 TL

 SEG DD 6 ÇEKMECELİ DERİN DONDURUCU

Ürün bilgileri

2 adet dondurucu bölme+4 adet dondurucu çekmece

4 yıldızlı derin dondurucu

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Fiyat: 13,499 TL

 

2 | 11
A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE

Ürün bilgileri

Afişteki ürünün plaka işlemlerinin müşteri tarafından yaptırılması zorunludur.

Yatak, koltuk ve orta sehpa dahil değildir.

Dış ölçü

Uzunluk: 650 cm, Derinlik: 255 cm, Yükseklik:250 cm

İç ölçü

Uzunluk: 636 cm, Derinlik: 235 cm, Yükseklik: 244 cm

Yaşam alanı: 16 m² (1+1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker ~60 mm’lik

185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)

Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş, 
60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı), JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli, frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtımı 
özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık 
politikası ile üretilmektedir.

Zemin kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır.

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/Isıcam O2 belgeli

Mutfak&banyo mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri

Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı

Havalandırma sistemi: Vasistas pencere

Elektrik sistemi: NYM kablo

20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi

2 yıl garantili

Fiyat: 475,000 TL

ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN

Ürün bilgileri

Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)

Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

4 kişilik

Genişlik: 400 cm

Yükseklik: 236 cm

Derinlik: 205 cm

Fiili Kütlesi: 685 kg

Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu

2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 Watt güneş paneli

30 amper MPTT

12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)

100 amper Hegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı

Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı

2 yıl garantili

Fiyat: 299,000 TL

3 | 11
A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ürün bilgileri

Azami Hız: 45 km/sa

Motor Gücü: 2.0 Kw

Motor Torku: 4.5 Nm

Uzunluk: 2300 mm

Genişlik: 1090 mm

Yükseklik: 1645 mm

Kütle: 415 kg

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 kg

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: Vrla Jel Batarya

Batarya Kapasitesi: 72V 58 Ah

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89 V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 saat

Aktarma Tipi: Diferansiyel Motor

Enerji Tüketimi: 68 Wh/km

Menzil: 63 km

Fren Sistemi     

Ön: Disk/-CBS

Arka: Disk

Tekerlekler       

Ön: 120/70-12

Arka: 120/70-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Şehir içi kolay kullanım

Akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama

Led ön farlar

Elektrikli yan camlar

Açılabilir sunroof ve arka cam

4.7” renkli TFT gösterge paneli

Bluetoothlu müzik çalar

İki hoparlörlü ses sistemi

Usb port ile şarj imkanı

Ayarlanabilir sürücü koltuğu

Ön/arka disk hidrolik fren sistemi

Ön cam silecek yıkayıcı sistemi

Isıtma/buğu giderme sistemi

Ön/arka emniyet kemeri

Viraj denge çubuğu

Dönüşü kolaylaştıran diferansiyel sistemi

Dört tekerlekten bağımsız amortisör

İki kişilik sürüş imkanı

Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi

Euro5 seviyesi çevre performansı

2 yıl garantili

Fiyat: 229,990 TL

 VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Uzunluk: 1842 mm

Genişlik: 707 mm

Yükseklik: 1117 mm

Dingil Mesafesi: 1338 mm

Sele Yüksekliği: 839 mm

Azami Hız: 45 km/h

Batarya Kapasitesi: 72V 20Ah

Şarj Süresi: 7-8 saat

Ağırlık: 91 kg (Batarya dahil)

Motor Gücü: 2000 W

Menzil: 58 km (Yol, hava şartları ve güç destek seviyesine göre değişir)

USB ile Şarj İmkânı

LED Ön Farlar

Ön 180 mm Hidrolik Disk Fren

Yüksek kalite arka hub motor

Uzun menzil sağlayan jel aküler

Çift pistonlu ön kaliper

Teleskobik süspansiyon sistemi

Arka çift helezon amortisör

Yüksek kontrastlı ve renkli gösterge

Rahat iki kişilik oturma konumu

Geniş koltuk altı bagaj kapasitesi

Derin ön ceplikler

Euro 5 çevre performansı

L1e-B Kategori AB Tip Onay belgeli

B sınıfı ehliyet ile kullanma imkânı

2 yıl garantili

Fiyat: 29,990 TL

4 | 11