A101’e Tiny House geliyor! (A101 22 Mayıs 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ESCAMP 6500 FLAT TINY HOUSE

Ürün bilgileri

Afişteki ürünün plaka işlemlerinin müşteri tarafından yaptırılması zorunludur.

Yatak, koltuk ve orta sehpa dahil değildir.

Dış ölçü

Uzunluk: 650 cm, Derinlik: 255 cm, Yükseklik:250 cm

İç ölçü

Uzunluk: 636 cm, Derinlik: 235 cm, Yükseklik: 244 cm

Yaşam alanı: 16 m² (1+1)

Konaklama kapasitesi: 2+1 yetişkin

Dingil ve kaplin taşıma kapasitesi: SCHLEGL 1400 kg kapasiteli (2 adet) torsiyon frenli dingiller

SCHLEGL 2700 kg kapasiteli çeki oku (V model)

Kriko orta borulu ön teker ~60 mm’lik

185 R14 C tip lastik – 5.00*14 66/112 5 bijon sac jant

Ruhsat özellikleri: O2 belgeli ve plakalı

Taşıyıcı sistem modüller: Endüstriyel boyalı, güçlendirilmiş şasi (şasiler kutu profil karkastan oluşmaktadır)

Çatı: CTP kompozit panel teknolojisi

Dış cephe: Kompozit sandviç panel (ısı yalıtımı için üretilmiş,

60 mm’lik her iki yüzü boyalı galvaniz sac kaplı), JOTUN grenli hazır dekoratif kaplama

İç cephe: AGT Duvar Paneli, frezelenmiş üstün yoğunluklu MDF ile üretilen duvar kaplama modelleri ısı, nem ve ses yalıtımı

özelliklerinin yanı sıra EO, EPD, FSC sertifikalarına sahiptir.AG Polimer paneller E0 düşük emisyon değerinde ve sıfır atık

politikası ile üretilmektedir.

Zemin kaplama: 32. sınıf laminant parke, antibakteriyel kaplama, anti alerjik, %90 ahşap bazlı kompozitlerden oluşmaktadır.

Doğrama sistemi: PVC cephe sistemi/Isıcam O2 belgeli

Mutfak&banyo mobilya: Su ve neme dayanıklı Lam 1. sınıf vitrifiye ürünleri

Isıtma ve soğutma sistemi: 1 adet ani su ısıtıcı altyapı tesisatı

Havalandırma sistemi: Vasistas pencere

Elektrik sistemi: NYM kablo

20 amper ve 32 amperden oluşan 24’lü sigorta kutusu ve kaçak akım rölesi

2 yıl garantili



Fiyat: 475,000 TL

ERBA KARAVAN 4.00 ÇEKME KARAVAN

Ürün bilgileri

Bu üründe plaka çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

02 Tip Onay Belgelidir (dünyanın her yerinde geçerli)

Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve tavan yekpare fiberglas sandviç sistemli

4 kişilik

Genişlik: 400 cm

Yükseklik: 236 cm

Derinlik: 205 cm

Fiili Kütlesi: 685 kg

Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu

2 ocaklı, krom lavabolu mutfak sistemi ve duş bölümü

205 Watt güneş paneli

30 amper MPTT

12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)

100 amper Hegel jel akü monteli

Yukarı açılır sineklikli camlar ve tavan havalandırması

30 L temiz su deposu ve 12 volt hidrofor

12 volt LED aydınlatmalar, voltmetre ve 2 adet USB şarjı

Karavanda monteli olan trafik ışıkları 13 pinli römork fişiyle çeken araç ile irtibatlanmalı

2 yıl garantili

Fiyat: 299,000 TL