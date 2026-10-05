A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)
A101, 8 Ekim Perşembe gününden itibaren yerli üretim 2 yıl garantili Vestel Smart Wi-Fi elektrikli araç şarj istasyonunu satışa sunuyor. Akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilen ve elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bu dev teknoloji hamlesinin tüm detayları haberimizde…
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