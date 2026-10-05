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  4. A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)

A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM)

A101, 8 Ekim Perşembe gününden itibaren yerli üretim 2 yıl garantili Vestel Smart Wi-Fi elektrikli araç şarj istasyonunu satışa sunuyor. Akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilen ve elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak bu dev teknoloji hamlesinin tüm detayları haberimizde…

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A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VKX5 OFF-ROAD ÇOCUK ATV

Fiyat: 29,990 TL

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 34,990 TL

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A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 2

TOSHIBA 55UV2363DT-55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

SAMSUNG 70U8000H 70” CRYSTAL UHD 4K SMART TV

Fiyat: 45,999 TL

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A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 3

SEG 12 KİŞİLİK BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG BUZDOLABI

Fiyat: 16,999 TL

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A101’E VESTEL SMART Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİYOR! (A101 8-14 EKİM) - Sayfa 4

VESTEL 22KW EVC04 SMART, Wİ-Fİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU

Fiyat: 26,990 TL

CANON ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Fiyat: 2,399 TL

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