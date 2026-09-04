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  4. A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL)

A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL)

A101, elektrikli bisiklet arayanların dikkatini çekecek Volta modelini satışa sunuyor. Azami 25 kilometre hıza ulaşabilen bisiklet, 250 watt motor gücüyle çalışıyor. Tek şarjla kullanım koşullarına bağlı olarak 25-40 kilometre menzil sunan model, 120 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. LED ön far, ön ve arka disk fren sistemi ve 2 yıl garanti de bisikletin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.

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A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

CANON ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Fiyat: 2,399 TL

PHILIPS LED AMPUL 8 W

Fiyat: 79,50 TL

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A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

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A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

SİNBO MULTI BLENDER SET

Fiyat: 1,799 TL

ENGLISH HOME ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 799 TL

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