A101’E VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET GELDİ! (A101 3-9 EYLÜL)
A101, elektrikli bisiklet arayanların dikkatini çekecek Volta modelini satışa sunuyor. Azami 25 kilometre hıza ulaşabilen bisiklet, 250 watt motor gücüyle çalışıyor. Tek şarjla kullanım koşullarına bağlı olarak 25-40 kilometre menzil sunan model, 120 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. LED ön far, ön ve arka disk fren sistemi ve 2 yıl garanti de bisikletin öne çıkan özellikleri arasında bulunuyor.
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VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Fiyat: 29,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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