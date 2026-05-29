ABD, Çin derken en değerlisi belli oldu; Piyasa değeri dudak uçuklattı... İşte en değerli banka
ABD ve Çin bankaları arasındaki büyük rekabette zirvenin sahibi belli oldu. Companiesmarketcap verileri kapsamında dünyanın en değerli bankası, ortalama olarak 840 milyar doları geçen piyasa değeriyle ABD merkezli JPMorgan Chase oldu. Çin’in dev devlet bankalarını ardında bırakan finans devi, global bankacılık alanında farkı açmayı sağladı.
Global ekosistemde bankacılık alanındaki rekabet hız kesmeden sürerken, piyasa değeri sıralaması dikkat çekti. ABD’li JPMorgan Chase, sadece bankacılık sektörünün değil, dünyanın en kuvvetli mali kurumlarından biri olarak öne çıktı. Listenin peşi sıra Bank of America, ICBC, Agricultural Bank of China ve China Construction Bank bulundu. Bilhassa Çin bankalarının aktif büyüklükte önde olmasına rağmen, yatırımcı değeri tarafında ABD bankalarının üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı.