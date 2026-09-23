ABD dışındaki en büyük 30 şirketi açıkladı; Zirvede 555 milyar dolarlık şirket var
ABD haricinde hizmet veren dünyanın en büyük firmaları belli oldu. Fortune Global 500 dataları kapsamında gelirleriyle dikkat çeken şirketlerin sıralandığı listede ilk sırada 555 milyar dolarlık dev bir şirket yer aldı.
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Küresel anlamda en büyük şirketler, elde ettikleri gelirler üzerinden sıralandı. Fortune Global 500 verilerine göre ABD merkezli şirketler liste dışında bırakıldığında, global ekonominin önde gelen devleri dikkat çekti. İlk sırada 555 milyar dolarlık geliriyle öne çıkan şirket bulunurken, listenin tamamı dünyanın çeşitli ülkelerinden firmalarından oluştu.
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