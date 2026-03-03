ABD, İsrail, İran gerilimi altın rezervlerini nasıl etkiledi? İşte ülke ülke altın rezerv miktarları
Trading Economics verilerine göre ülkelerin merkez bankalarının altın rezerv miktarları belli oldu. Son yıllarda altın biriktirme politikasında çok daha sıkı yöntemlere başvuran Çin'in rezervleri dikkat çeken bir artış gösterirken Türkiye de altın rezerv miktarını artıran ülkeler arasında yer aldı.
Trading Economics datalarına göre pek çok ülke son senelerde altın rezervlerini yükseltme eğilimine girerken, en dikkat çeken yükselişlerden biri Çin’den geldi. Global gel gitlere karşı altın biriktirme politikasına sıkı sıkıya sarılan Pekin yönetimi rezervlerini istikrarlı şekilde artırırke, Türkiye de merkez bankası vasıtasıyla altın varlığını yükselten ülkeler arasında yer aldı.