ABD'nin en iyi 50 işi açıklandı! TIR şoförlüğü ikinci sırada. Kazançları dudak uçuklattı
Indeed’in 2026 senesine dair "ABD’nin En İyi 50 İşi" listesini açıkladı. Listede kamyon (TIR) şoförlüğünün ikinci sıraya yükselmesi ve senelik getirilerin 160 bin dolara erişmesi dikkat çekti.
60 ülkede hizmet veren global iş bulma mecrası Indeed’in paylaştığı 2026 raporu, ABD iş gücü piyasasında ezberleri bozdu. En iyi 50 mesleğin sıralandığı listede kamyon şoförlüğü ikinci sıraya yerleşirken, bu alandaki yıllık ortalama 160 bin dolarlık kazanç, listedeki en yüksek maaş ortalaması olarak öne çıktı.
