ABD'nin en iyi 50 işi açıklandı! TIR şoförlüğü ikinci sırada. Kazançları dudak uçuklattı

60 ülkede hizmet veren global iş bulma mecrası Indeed’in paylaştığı 2026 raporu, ABD iş gücü piyasasında ezberleri bozdu. En iyi 50 mesleğin sıralandığı listede kamyon şoförlüğü ikinci sıraya yerleşirken, bu alandaki yıllık ortalama 160 bin dolarlık kazanç, listedeki en yüksek maaş ortalaması olarak öne çıktı.