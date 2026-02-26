Adalet Bakanlığı 15.000 memur alımında öngörülen branş dağılımı! İşte ünvanlara göre alım sayıları
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 15.000 memur alımına ilişkin sözlerinin ardından memur olarak kamuda görev almak isteyenler dört gözle başvuruların açılmasını bekliyor. Bu noktada adaylar Adalet Bakanlığı 15.000 memur alımında hangi kadrolarda yer açılacağını da gündemde tutmaya devam ediyor. İşte Adalet Bakanlığı 15.000 memur alımı branş dağılımı
Adalet Bakanlığı çatısı altında yapılacağı açıklanan 15 bin kişilik memur alımına dair ayrıntılar yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Bakanlık kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru takvimi kadar branş dağılımını da yakından takip ediyor. Açıklamalar sonrası gözler, hangi unvanlarda ne kadar kontenjan ayrılacağına çevrildi.
