  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu

Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu

Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla birlikte Adalet Bakanı olan Akın Gürlek, bakanlık bünyesine 15.000 personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı kadroları ve KPSS şartları gündemdeki yerini koruyor. İşte zabıt katibinden hemşireye, teknikerden mübaşire kadar öne çıkan kadrolar

Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu - Sayfa 1

Adalet teşkilatında öngörülen dev istihdam aşaması resmen başlıyor. Adalet Bakanlığı, 2026 senesi çerçevesinde totalde 15 bin personel alımı gerçekleştireceğini resmen duyurdu.

1 | 24
Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu - Sayfa 2

Mart ayı içerisinde başlaması planlanan başvuru aşamasıyla adaylardan 2024 KPSS puanı talep edilecek. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve çeşitli pek çok kadro için takvim işlemeye başladı.

2 | 24
Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu - Sayfa 3

Bakanlıkta meydana gelen görev değişiminin sonrasında sürat kazanan alım aşamasıyla alakalı merak edilen detaylar da netleşiyor. Başvuru tarihi, geçerli KPSS senesi ve kadro dağılımına ilişkin öne çıkan bilgiler gelmeye başladı.

3 | 24
Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu - Sayfa 4

Dört gözle beklenen atama için adaylara yapılan açıklama umut oldu. 15 bin kişilik dev personel alımına dair bütün gelişmeler ve başvuru aşaması hakkındaki detaylar ilerleyen günlerde ilan metniyle beraber daha da kesinleşecek. İşte Adalet Bakanlığı 15 bin memur alımı için öne çıkan kadrolar

4 | 24