Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu
Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla birlikte Adalet Bakanı olan Akın Gürlek, bakanlık bünyesine 15.000 personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı kadroları ve KPSS şartları gündemdeki yerini koruyor. İşte zabıt katibinden hemşireye, teknikerden mübaşire kadar öne çıkan kadrolar
Adalet teşkilatında öngörülen dev istihdam aşaması resmen başlıyor. Adalet Bakanlığı, 2026 senesi çerçevesinde totalde 15 bin personel alımı gerçekleştireceğini resmen duyurdu.
Mart ayı içerisinde başlaması planlanan başvuru aşamasıyla adaylardan 2024 KPSS puanı talep edilecek. İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), zabıt katibi ve çeşitli pek çok kadro için takvim işlemeye başladı.
Bakanlıkta meydana gelen görev değişiminin sonrasında sürat kazanan alım aşamasıyla alakalı merak edilen detaylar da netleşiyor. Başvuru tarihi, geçerli KPSS senesi ve kadro dağılımına ilişkin öne çıkan bilgiler gelmeye başladı.