Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapacak! Öne çıkan kadrolar belli oldu

Dört gözle beklenen atama için adaylara yapılan açıklama umut oldu. 15 bin kişilik dev personel alımına dair bütün gelişmeler ve başvuru aşaması hakkındaki detaylar ilerleyen günlerde ilan metniyle beraber daha da kesinleşecek. İşte Adalet Bakanlığı 15 bin memur alımı için öne çıkan kadrolar