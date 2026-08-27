Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var.
Sadece sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobillerinin adeta domine ettiği konfor listesine göre uzun yola gidilecek 20 araç listelendi.
Uzun yola çıkan sürücüler için otomobil tercihinde yalnızca motor gücü ve yakıt tüketimi belirleyici olmuyor.
Kabin sessizliği, yol ve rüzgâr sesinin seviyesi, koltuk konforu, süspansiyon yapısı ve uzun süreli kullanımda ortaya çıkabilecek arızalar da büyük önem taşıyor.
Kullanıcı deneyimleri ve güvenilirlik araştırmaları, bazı modellerin yüzlerce kilometrelik yolculuklarda konfor ve sorunsuzluk açısından öne çıktığını gösteriyor.