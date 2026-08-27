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  4. Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var.

Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var.

Sadece sorunsuzluğuyla bilinen Japon otomobillerinin adeta domine ettiği konfor listesine göre uzun yola gidilecek 20 araç listelendi.

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Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var. - Sayfa 1

Uzun yola çıkan sürücüler için otomobil tercihinde yalnızca motor gücü ve yakıt tüketimi belirleyici olmuyor. 

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Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var. - Sayfa 2

Kabin sessizliği, yol ve rüzgâr sesinin seviyesi, koltuk konforu, süspansiyon yapısı ve uzun süreli kullanımda ortaya çıkabilecek arızalar da büyük önem taşıyor. 

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Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var. - Sayfa 3

Kullanıcı deneyimleri ve güvenilirlik araştırmaları, bazı modellerin yüzlerce kilometrelik yolculuklarda konfor ve sorunsuzluk açısından öne çıktığını gösteriyor.

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Adeta uzun yol için üretilmiş 20 otomobil. Zirvede ne Mercedes, ne BMW ne de VAG grubu var. - Sayfa 4

carscoops.com'da paylaşılan bilgiye göre uzun yol için biçilmiş kaftan olan 20 otomobil:

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