Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor
Hazırladığınız tuzlu kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını ve kayıp gitmesini istiyorsanız sirke yerine 2 yemek kaşığı limon suyu eklemelisiniz.
Tuzlu kurabiye fırınlar ve pastanelerin en çok sattığı kurabiye türleri arasında yer alıyor. Şekerli olmadığı için de diyet yapanlar da tuzlu kurabiyeleri afiyetle tüketiyor.
Özellikle çayların yanına servis edildiğinde çok seviliyor. Susamlı, sade bazen de dereotlusu yapılan tuzlu kurabiye genellikle sade haliyle tüketilir.
KIYIR KIYIR TUZLU KURABİYENİN HAZIRLANIŞI
Peki anne usulü tam kıvamında kıyır kıyır tuzlu kurabiye nasıl hazırlanır? nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan lezzetli tuzlu kurabiye için gereken malzemeler şunlar: