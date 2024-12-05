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  4. Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor

Hazırladığınız tuzlu kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını ve kayıp gitmesini istiyorsanız sirke yerine 2 yemek kaşığı limon suyu eklemelisiniz.

Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor - Sayfa 1

Tuzlu kurabiye fırınlar ve pastanelerin en çok sattığı kurabiye türleri arasında yer alıyor. Şekerli olmadığı için de diyet yapanlar da tuzlu kurabiyeleri afiyetle tüketiyor.

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Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor - Sayfa 2

Özellikle çayların yanına servis edildiğinde çok seviliyor. Susamlı, sade bazen de dereotlusu yapılan tuzlu kurabiye genellikle sade haliyle tüketilir.

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Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor - Sayfa 3

KIYIR KIYIR TUZLU KURABİYENİN HAZIRLANIŞI

Peki anne usulü tam kıvamında kıyır kıyır tuzlu kurabiye nasıl hazırlanır? nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan lezzetli tuzlu kurabiye için gereken malzemeler şunlar:

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Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin sırrı ; Sirke yerine 2 yemek kaşığı eklemek yetiyor - Sayfa 4
  • 1 paket margarin (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta beyazı içine, sarısı dışına
  • 1 çay bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiği kadar un
  • Susam
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