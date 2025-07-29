Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk oluyor! Demet Akbağ kimdir?

Sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı. Aynı yıl, mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini yaptı; çift sekiz ay sonra ayrıldı. 1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. Sanatçı, üçüncü evliliğini 1999'da tekstilci Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali Çika adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.