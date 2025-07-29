Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk oluyor! Demet Akbağ kimdir?
Aile Saadeti dizisine Demet Akbağ konuk oluyor. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Demet Akbağ dizide Latife Hanım karakterine hayat verecek. Peki, Demet Akbağ kimdir? Demet Akbağ hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Demet Akbağ kimdir?
23 Aralık 1960 tarihinde Benan Yavuzkol ve Oktay İybar'ın ilk çocukları olarak Denizli'de doğan Demet Akbağ, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Dedesi Kemal İybar o tarihte Denizli Barosu kurucusu ve ceza reisi olması nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.
İstanbul Kız Lisesinde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi; okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken muhasebeci İskender Akbağ yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.
Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.
Sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı. Aynı yıl, mimar Saim Arpat ile ikinci evliliğini yaptı; çift sekiz ay sonra ayrıldı. 1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. Sanatçı, üçüncü evliliğini 1999'da tekstilci Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali Çika adında bir oğlu oldu.
1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.