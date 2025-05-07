Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir?
Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Esra Kızıldoğan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Esra Kızıldoğan dizide kuyumcu Emin’in eşi Öykü karakterine hayat verecek. Peki, Esra Kızıldoğan kimdir? Esra Kızıldoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Esra Kızıldoğan kimdir?
1980 yılında İzmir’de doğan Esra Kızıldoğan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.
Esra Kızıldoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema filmleri
Aniden (2023)
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2006)