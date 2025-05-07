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  4. Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir?

Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir?

Aile Saadeti dizisinin kadrosuna Esra Kızıldoğan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu olan Esra Kızıldoğan dizide kuyumcu Emin’in eşi Öykü karakterine hayat verecek. Peki, Esra Kızıldoğan kimdir? Esra Kızıldoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir? - Sayfa 1

Esra Kızıldoğan kimdir?

1980 yılında İzmir’de doğan Esra Kızıldoğan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur.

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Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir? - Sayfa 2

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

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Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir? - Sayfa 3

Esra Kızıldoğan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema filmleri

Aniden (2023)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2006)

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Aile Saadeti dizisine Esra Kızıldoğan dahil oldu! Esra Kızıldoğan kimdir? - Sayfa 4

TV dizileri

Aile Saadeti (Yakında)

Ya Çok Seversen (2023)

Tetikçinin Oğlu (2023)

Alparslan: Büyük Selçuklu (2021-2023)

Sefirin Kızı (2019-2021)

Sevda'nın Bahçesi (2017)

Bir Deli Sevda (2017)

Hayat Şarkısı (2016)

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