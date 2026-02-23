AirlineRatings sıralamayı güncelledi! En güvenilir 15 havayolu şirketinde THY'nin yeri değişti

Söz konusu rapora göre global düzeyde hizmet veren dev firmalar zirve için kıyasıya yarışırken, Türk Hava Yolları ilk 15 içinde yer alarak güvenlik performansını bir kez daha tescilledi. Sıralama, havacılık güvenliği standartlarının her geçen sene daha da yükseldiğini ortaya koydu. İşte AirlineRatings.com'a göre dünyanın en güvenli 15 havayolu şirketi: