AirlineRatings sıralamayı güncelledi! En güvenilir 15 havayolu şirketinde THY'nin yeri değişti
Havacılık sektöründeki güvenilirlik sıralamaları bakımından referans kabul edilen değerlendirmelerden biri daha yeniden şekillendi. AirlineRatings, 2026 senesine dair en güvenli havayolu firmaları listesini açıkladı. 320 farklı taşıyıcının operasyonel verimliliği, kaza kayıtlarını ve güvenlik protokollerini inceleyen mecranın yeni listesinde Türk Hava Yolları’nın yerinde de değişiklik yaşandı.
Söz konusu rapora göre global düzeyde hizmet veren dev firmalar zirve için kıyasıya yarışırken, Türk Hava Yolları ilk 15 içinde yer alarak güvenlik performansını bir kez daha tescilledi. Sıralama, havacılık güvenliği standartlarının her geçen sene daha da yükseldiğini ortaya koydu. İşte AirlineRatings.com'a göre dünyanın en güvenli 15 havayolu şirketi:
