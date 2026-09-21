Akademik dereceye giren 14 Türk Üniversitesi açıklandı! Değişim rüzgarı göze çarptı
ShanghaiRanking’in 2026 Global Ranking of Academic Subjects neticeleri belli oldu. Ülkemizden 14 üniversite akademik alan sıralamalarında dereceye girdi.
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Küresel anlamda üniversitelerin akademik daldaki verimliliğini gözler önüne seren GRAS 2026 neticelerinde Türkiye’den 14 üniversite dikkat çekti. Listede bazı üniversitelerin önceki senelere göre yer değiştirmesi dikkat çekti. İşte akademik dereceye giren 14 Türk Üniversitesi:
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