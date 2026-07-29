Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!
En sevdiğiniz oyunları takılmadan, yüksek grafik kalitesiyle oynamanızı sağlayan ve modern tasarımıyla masanıza çok yakışacak olan bu oyun bilgisayarı, evinizde geçirdiğiniz eğlenceli saatleri ikiye katlayacak. İşte merakla beklenen bu oyun bilgisayarı, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında avantajlı fiyatı ve BİM güvencesiyle mağazalarda yerini alıyor. Stoklar tükenmeden bu fırsatı kaçırmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.