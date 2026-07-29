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  4. Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!

Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!

En sevdiğiniz oyunları takılmadan, yüksek grafik kalitesiyle oynamanızı sağlayan ve modern tasarımıyla masanıza çok yakışacak olan bu oyun bilgisayarı, evinizde geçirdiğiniz eğlenceli saatleri ikiye katlayacak. İşte merakla beklenen bu oyun bilgisayarı, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında avantajlı fiyatı ve BİM güvencesiyle mağazalarda yerini alıyor. Stoklar tükenmeden bu fırsatı kaçırmayın!

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Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 1

MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 34,490 TL

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Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 2

MONSTER TULPAR TD3 V1.9.6.3 OYUN BİLGİSAYARI BEYAZ

Fiyat: 70,990 TL

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Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 3

MONSTER TULPAR T7 V26.4.11 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 70,990 TL

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Akıcı ve keyifli oyun deneyimi: BİM’e 5-11 Ağustos’ta Monster Oyun Bilgisayarı geliyor! - Sayfa 4

JİNKO 12 KW HİBRİT İNVERTER + DYNESS 7,1 KWH BATARYA SETİ

Fiyat: 229,000 TL

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