Aktif asker sayısı bakımından en büyük NATO orduları açıklandı; İşte Türk Ordusu'nun yeri
NATO ülkeleri içerisinde faal askeri personel sayısı en fazla ordular belli oldu. ABD açık ara ilk sıraya çadır kururken, Türkiye aktif asker sayısıyla ittifakın en büyük ikinci ordusu olarak öne çıktı.
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NATO üyesi ülkelerin aktif askeri personel sayılarına ilişkin veriler, ittifak içerisindeki orduların büyüklüğünü ortaya koydu. Listenin zirvesinde yaklaşık 1,3 milyon aktif askeri personelle ABD yer alırken, Türkiye ikinci sırada bulunuyor. En fazla aktif askere sahip 10 NATO ordusunun, ittifakın toplam aktif askeri gücünün yüzde 87,1’ini oluşturduğu belirtiliyor.
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