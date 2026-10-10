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  4. Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede…

Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede…

Halihazırda aktif futbol hayatına devam eden en golcü 14 isim sıralandı. Listede Süper Lig’de forma terleten 2 ünlü isim de yer aldı.

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Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede… - Sayfa 1

Futbol dünyasında yeşil sahalarda ter döken tecrübeli isimler ve genç yetenekler, kariyerleri boyunca kıyasıya bir rekabet ortaya koymaktadır.

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Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede… - Sayfa 2

Kariyerleri süresince ulaşılan yüksek maç sayıları ve filelerin havalandırılma sıklığı, bu sporcuların sahadaki istikrarını ve skorer kimliklerini gözler önüne sermektedir.

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Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede… - Sayfa 3

Özellikle uluslararası alanda boy gösteren ve dünya genelinde milyonlarca taraftarın takip ettiği yıldız futbolcular, üst düzey performanslarıyla futbol tarihine adını yazdırmaya devam etmektedir.

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Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede… - Sayfa 4

1338 MAÇ 979 GOL…

İşte aktif futbolun en golcü 14 ismi:

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