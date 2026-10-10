Aktif futbol oynayan en golcü 14 isim ; Süper Lig’den 2 futbolcu da listede…
Halihazırda aktif futbol hayatına devam eden en golcü 14 isim sıralandı. Listede Süper Lig’de forma terleten 2 ünlü isim de yer aldı.
Futbol dünyasında yeşil sahalarda ter döken tecrübeli isimler ve genç yetenekler, kariyerleri boyunca kıyasıya bir rekabet ortaya koymaktadır.
Kariyerleri süresince ulaşılan yüksek maç sayıları ve filelerin havalandırılma sıklığı, bu sporcuların sahadaki istikrarını ve skorer kimliklerini gözler önüne sermektedir.
Özellikle uluslararası alanda boy gösteren ve dünya genelinde milyonlarca taraftarın takip ettiği yıldız futbolcular, üst düzey performanslarıyla futbol tarihine adını yazdırmaya devam etmektedir.