  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir?

Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir?

Alabora’nın Sert Kışı dizisinin oyuncu kadrosuna Ozan Akbaba dahil oldu. Ozan Akbaba dizide Cihan Alabora karakterini canlandıracak. Peki, Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir? - Sayfa 1

Ozan Akbaba kimdir?

9 Haziran 1982 yılında Kars’ta doğan Ozan Akbaba, Türk oyuncudur.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. 

1 | 6
Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir? - Sayfa 2

Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

2 | 6
Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir? - Sayfa 3

Ozan Akbaba hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2006      Kırık Kanatlar    

2007      Kavak Yelleri     

2011      Cennetin Sırları

2012-2013    Kuzey Güney

2013      Güldür Güldür

3 | 6
Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir? - Sayfa 4

2014      Arka Sokaklar

2015      Poyraz Karayel

2015-2021           Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2022-2023           Kasaba Doktoru              

2023-2024           Ben Bu Cihana Sığmazam

Yakında       Albora'nın Sert Kışı

4 | 6