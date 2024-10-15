Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir?

Ozan Akbaba kimdir?

9 Haziran 1982 yılında Kars’ta doğan Ozan Akbaba, Türk oyuncudur.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor.