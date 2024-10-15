Alabora’nın Sert Kışı dizisine Ozan Akbaba dahil oldu! Ozan Akbaba kimdir?
Alabora’nın Sert Kışı dizisinin oyuncu kadrosuna Ozan Akbaba dahil oldu. Ozan Akbaba dizide Cihan Alabora karakterini canlandıracak. Peki, Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ozan Akbaba kimdir?
9 Haziran 1982 yılında Kars’ta doğan Ozan Akbaba, Türk oyuncudur.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor.
Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan "Vaziyetler" isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.
Ozan Akbaba hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2006 Kırık Kanatlar
2007 Kavak Yelleri
2011 Cennetin Sırları
2012-2013 Kuzey Güney
2013 Güldür Güldür
2014 Arka Sokaklar
2015 Poyraz Karayel
2015-2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2022-2023 Kasaba Doktoru
2023-2024 Ben Bu Cihana Sığmazam
Yakında Albora'nın Sert Kışı