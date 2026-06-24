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  4. Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor.

Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor.

Galericilerin fikir birliği yaptığı ikinci el piyasasında satışı oldukça zor olan 6 otomobil sıralandı.

Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor. - Sayfa 1

İkinci el araç piyasasında bazı modeller, adeta son sahibini arıyor. Galericilerin ortak görüşüne göre, listenin başında yer alan 6 otomobil, devir teslim sürecinde sahiplerini ciddi şekilde çıkmaza sokuyor.

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Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor. - Sayfa 2

Satış imkanı oldukça kısıtlı olan bu araçlar, piyasada "alanın elinde kalan" modeller olarak nitelendiriliyor. Alıcı bulmanın neredeyse imkansızlaştığı bu grupta, mevcut sahipler için nakde dönmek büyük bir sabır testine dönüşüyor.

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Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor. - Sayfa 3

İşte oto galericilerin ortak fikirde olduğu piyasası zor olan otomobiller şöyle:

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Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor. - Sayfa 4

LANCİA YPSİLON

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