Alanın son sahibi olduğu 6 otomobil; İkinci elde satış imkanı çok zor. Alan satamıyor.
Galericilerin fikir birliği yaptığı ikinci el piyasasında satışı oldukça zor olan 6 otomobil sıralandı.
İkinci el araç piyasasında bazı modeller, adeta son sahibini arıyor. Galericilerin ortak görüşüne göre, listenin başında yer alan 6 otomobil, devir teslim sürecinde sahiplerini ciddi şekilde çıkmaza sokuyor.
Satış imkanı oldukça kısıtlı olan bu araçlar, piyasada "alanın elinde kalan" modeller olarak nitelendiriliyor. Alıcı bulmanın neredeyse imkansızlaştığı bu grupta, mevcut sahipler için nakde dönmek büyük bir sabır testine dönüşüyor.