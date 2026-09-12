Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil.
Oto galericilerin en sevdiği ve piyasası diğer otomobil marka modellerinden daha hızlı olan 5 otomobil listelendi.
İkinci el otomobil piyasasındaki canlılığını koruyan hareketlilikte, oto galericilerin yüzünü güldüren gözde segmentler netleşti.
Düşük yakıt tüketimi, uygun yedek parça maliyeti ve geniş servis ağıyla öne çıkan bu araçlar, piyasada adeta el değiştiriyor.
Geniş ailelerin ve filo şirketlerinin daimi tercihi olan bu dinamik modeller, yüksek talep görmeleri sayesinde galericiye kısa sürede kâr sağlayarak en hızlı dönen yatırımlar arasında ilk sırada yer alıyor.