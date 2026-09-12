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Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil.

Oto galericilerin en sevdiği ve piyasası diğer otomobil marka modellerinden daha hızlı olan 5 otomobil listelendi.

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Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil. - Sayfa 1

İkinci el otomobil piyasasındaki canlılığını koruyan hareketlilikte, oto galericilerin yüzünü güldüren gözde segmentler netleşti.

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Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil. - Sayfa 2

Düşük yakıt tüketimi, uygun yedek parça maliyeti ve geniş servis ağıyla öne çıkan bu araçlar, piyasada adeta el değiştiriyor.

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Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil. - Sayfa 3

Geniş ailelerin ve filo şirketlerinin daimi tercihi olan bu dinamik modeller, yüksek talep görmeleri sayesinde galericiye kısa sürede kâr sağlayarak en hızlı dönen yatırımlar arasında ilk sırada yer alıyor.

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Alıcısı hazır piyasası hareketli. Oto galericilerin en sevdiği 5 otomobil. - Sayfa 4

MÜŞTERİSİ HAZIR, PİYASASI HIZLI, KENDİNİ İSPATLAMIŞ

İşte galericilerin en çok sattığı ve dükkanın önünden eksiltmediği 5 otomobil:

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