Alıcısı kapıda bekliyor! İşte Türkiye'de ikinci eli en hızlı satan 6 otomobil

Otomobil satın alırken sadece ücret ve donanım değil, otomobilin ikinci elde ne kadar kolay el değiştirdiği de önem arz ediyor. Pazarda yoğun talep gören ve satış aşaması daha kısa olan modeller, malikleri mühim bir getiri sağlıyor. İşte Türkiye'de ikinci eli en hızlı satılan 6 otomobil…