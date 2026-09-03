ALIŞVERİŞ GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! BİM AKTÜEL LİSTESİNDE FİYATLAR ALTÜST OLDU (BİM 4-10 EYLÜL)
Haftalık alışveriş rutinini en karlı şekilde tamamlamak isteyen tüketiciler için beklenen liste resmen ilan edildi. BİM marketlerinde 4-10 Eylül tarihleri arasında rafları süsleyecek olan indirimli ürünler, piyasa fiyatlarının oldukça altında etiketlerle geliyor. Evinizi baştan aşağı yenileyecek ve eksiklerinizi kapatacak bu büyük kampanya, uzun süre konuşulacak cinsten fiyat avantajları barındırıyor. Stoklar erimeden yerinizi alın!
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